Delegaciones de la ONU abandonan la sala en intervención de Netanyahu

Decenas de delegados de distintos países se pusieron de pie en el momento en que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se dirigía a la Asamblea General de la ONU y se ausentaron a modo de protesta. En el momento en que tomó la palabra, la sala había quedado prácticamente vacía.

Se desconoce si había habido una concertación previa entre los diplomáticos para llevar a cabo esta acción de protesta, que sumó a cerca de un centenar de delegados.

LEA: Estados Unidos: Un agente de ICE tira al suelo a una mujer ecuatoriana que suplicaba por su esposo

En previsión de que esto sucediera, decenas de israelíes y judíos reconocibles por las kipas de los hombres y los lazos amarillos de solidaridad con los rehenes habían tomado asiento en los balcones de la Asamblea General, donde trataron de contrarrestar la protesta diplomática con aplausos y gritos de ánimo a Netanyahu.

Estos últimos aplaudieron en varias ocasiones al primer ministro, entre vítores, y de algún modo trataron de neutralizar la imagen de los numerosos asientos desocupados en uno de los discursos más esperados de la semana de alto nivel.

LEA: La ONU boicotea a un Netanyahu desafiante, que reitera que no tolerará un Estado palestino

En paralelo, había convocado en el centro de Nueva York una protesta ciudadana contra la presencia de Netanyahu en la ciudad. Nueva York pasa por ser la ciudad con mayor población judía del mundo fuera de Israel, pero la guerra de Gaza ha representado una gran fractura incluso entre la población judía que tradicionalmente era aliada incondicional de Israel.