Nueva York: Judíos ortodoxos protestan en una sede de la ONU contra Netanyahu y el genocidio en Gaza

<b>Más de doscientos judíos ortodoxos de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/nueva-york target=_blank>Nueva York</a> protestaron </b>este miércoles <b>contra el primer ministro israelí, <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/benjamin-netanyahu target=_blank>Benjamín Netanyahu</a></b>, que asistirá la semana que viene a la Asamblea General de Naciones <b></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/estadosunidos/honores-visita-de-estado-donald-trump-reino-unido-JC10127079 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/estadosunidos/trump-amenaza-quitarle-permisos-emision-canales-critiquen-EE10140554 target=_blank></a></b>