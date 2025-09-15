Estados Unidos: Hombre decapita al encargado de un motel en Dallas

<b>Lea más: </b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/estadosunidos/estados-unidos-buscan-imputar-asesino-charlie-kirk-homicidio-agravado-NB10112780 target=_blank>En Estados Unidos buscan imputar al asesino de Charlie Kirk por homicidio agravado y obstrucción de justicia</a> Los testigos siguieron a Cobos Martínez, <b>quien fue detenido a una cuadra del lugar.</b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/seguridad-nacional target=_blank></a><b></b> <b></b><b></b>