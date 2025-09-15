EE.UU.
15 sep 2025 , 07:59

Estados Unidos: Hombre decapita al encargado de un motel en Dallas

El sospechoso, identificado como un inmigrante cubano indocumentado, fue detenido cubierto de sangre y con el machete utilizado en el ataque.

   
  • Estados Unidos: Hombre decapita al encargado de un motel en Dallas
    Hombre decapitado en Estados Unidos ( Internet )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

El 10 de Septiembre un hombre fue brutal asesinado en Dallas, Texas, Estados Unidos. Yordanis Cobos Martínez, de 37 años, fue arrestado bajo sospecha de homicidio capital tras presuntamente decapitar a Chandra Nagamallaiah, de 50 años, gerente de un motel al noroeste del centro de la ciudad.

El ataque se produjo el miércoles por la mañana, luego de que la víctima le pidiera al acusado que no utilizara una lavadora dañada. Cobos Martínez, molesto porque el mensaje fue transmitido a través de una traductora y no de manera directa, habría salido de una habitación con un machete y ataque al gerente repetidamente.

Nagamallaiah intentó huir hacia la recepción del motel, donde su esposa e hijo intervinieron sin éxito. El acusado continuó agrediéndolo hasta decapitarlo, para luego arrojar la cabeza en un contenedor de basura, según las autoridades.

Lea más: España: Pedro Sánchez dice que ni Rusia ni Israel deben ir a ninguna competición mientras no cese la barbarie

Lea más: En Estados Unidos buscan imputar al asesino de Charlie Kirk por homicidio agravado y obstrucción de justicia

Los testigos siguieron a Cobos Martínez, quien fue detenido a una cuadra del lugar. En ese momento estaba cubierto de sangre y portaba el machete, además de la tarjeta de acceso y el celular de la víctima.

Los registros de la cárcel del condado de Dallas muestran que Cobos Martínez permanece detenido sin derecho a fianza bajo una orden migratoria. El Departamento de Seguridad Nacional informó que es ciudadano cubano con antecedentes penales y que había sido liberado bajo supervisión en enero, después de que Cuba rechazara recibirlo.

El caso, que ha despertado fuerte indignación, refuerza los llamados de la Administración Trump a endurecer las medidas de deportación hacia terceros países.

Temas
asesinato
Internacional
muerto
mundo
motel
cuerpo decapitado
Mundo
Noticias
Recomendadas