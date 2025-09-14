En Estados Unidos buscan imputar al asesino de Charlie Kirk por homicidio agravado y obstrucción de justicia

Las autoridades estadounidenses buscan imputar a Tyler Robinson, presunto asesino del activista ultra Charlie Kirk, aliado del presidente Donald Trump, de los cargos de homicidio agravado, descarga criminal de un arma de fuego y obstrucción de justicia, según revela un documento judicial.

El afidávit del investigador Brian Davis, del Buró Estatal de Investigación de Utah, donde ocurrió el hecho, afirma que “hay causa probable” para determinar que Robinson cometió homicidio agravado por disparar a Kirk el miércoles “en una circunstancia que puso a muchos alrededor de él en grave riesgo de muerte”.

También lo acusa de obstrucción de justicia por “mover y esconder el rifle que se cree que se usó para el tiroteo”.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, y el presidente Trump han sugerido que las autoridades busquen la pena de muerte para el supuesto asesino de Kirk, influyente activista y estrecho aliado de Trump que murió el miércoles por un disparo en el cuello durante un evento en la Universidad Utah Valley.

El documento judicial filtrado a la prensa reafirma que Robinson, un joven blanco de 22 años que no está registrado en ningún partido, “se había hecho más político en años recientes” y que en una cena antes del 10 de septiembre había mencionado que Kirk estaría en Utah, según un pariente.