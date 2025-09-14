En Estados Unidos buscan imputar al asesino de Charlie Kirk por homicidio agravado y obstrucción de justicia

Tras el asesinato de Kirk, <b>Robinson escribió en la plataforma</b> de <b>mensajería y videojuegos Discord </b>sobre cómo dejó un <b>rifle envuelto</b> en una <b>toalla</b> en unos <b>arbustos</b>, según mostró su compañero de <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/estadosunidos/por-que-charlie-kirk-era-tan-importante-donald-trump-JA10109635 target=_blank></a></b> <i></i> <i></i><i></i><i></i><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/amp/mundo/presunto-asesino-de-charlie-kirk-tenia-una-pareja-transgenero-BB10111617 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b><i></i><i></i>