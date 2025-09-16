The New York Times denuncia tentativa de amordazar el periodismo independiente

El diario The New York Times criticó el martes una demanda por difamación por USD 15.000 millones presentada en su contra por el presidente Donald Trump como un intento descarado de silenciar el periodismo independiente.

"Esta demanda no tiene fundamento", dijo el periódico. "Carece de cualquier reclamo legal legítimo y, en cambio, es un intento de amordazar y desalentar el periodismo independiente. The New York Times no se dejará influenciar por tácticas de intimidación", agregó.

Donald presentó el lunes la demanda por 15.000 millones de dólares contra el diario por difamación y calumnia.

En su nueva etapa en la Casa Blanca, el mandatario republicano de 79 años incrementó su habitual hostilidad hacia los medios tradicionales, arremetiendo repetidamente contra los periodistas críticos, restringiendo su acceso o querellándose contra ellos.

El diario neoyorquino ya había avanzado la semana pasada que Trump había amenazado con tomar acciones legales por la publicación de artículos sobre una carta de cumpleaños presuntamente enviada por él al financiero y delincuente sexual fallecido Jeffrey Epstein.

La carta contiene un mensaje mecanografiado insertado en el contorno dibujado de una mujer desnuda. El presidente estadounidense niega que la firma que la acompaña sea la suya.

"Se ha permitido al The New York Times mentir, difamar y calumniarme libremente durante demasiado tiempo, ¡y eso se acaba, YA!", escribió el mandatario en su red Truth Social.

La demanda también está dirigida a cuatro reporteros del diario y a la editorial Penguin Random House, según la querella de 85 páginas presentada en un tribunal de distrito de Florida.

El documento cita tres artículos publicados entre septiembre y octubre del año pasado y un libro de los periodistas Russ Buettner y Susanne Craig aparecido en ese mismo periodo.

