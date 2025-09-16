The New York Times denuncia tentativa de amordazar el periodismo independiente

<b>El diario <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/the-new-york-times target=_blank>The New York Times</a></b> criticó el martes una demanda por difamación por USD 15.000 millones presentada en su contra por el presidente <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/donald-trump target=_blank>Donald Trump</a> como un intento descarado</b> de silenciar el <b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/estadosunidos/estados-unidos-hombre-decapita-al-encargado-de-un-motel-en-dallas-EB10114033 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/estadosunidos/trump-demanda-difamacion-the-new-york-times-JC10120494 target=_blank></a></b>