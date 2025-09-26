Mundo
26 sep 2025 , 16:02

Petro propone una alianza de civilizaciones en Catar para detener el genocidio en Gaza

El primer mandatario colombiano, Gustavo Petro, se refirió en la sesión de la ONU a los ataques de Israel contra Gaza, a los que denominó genocidio, y propuso la creación de una alianza de civilizaciones en Catar.

   
    Fotografía cedida por la Presidencia de Colombia que muestra al mandatario Colombiano, Gustavo Petro y al emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, este martes en Nueva York, Estados Unidos. ( EFE )
Fuente:
EFE
user placeholder

Redacción y EFE
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso este viernes en la ONU la creación de una alianza de civilizaciones en Catar, que reúna a bloques regionales y fuerzas sociales para tomar decisiones colectivas frente a las crisis globales y pidió detener lo que calificó de genocidio en Gaza.

"Si Catar quiere hacer la reunión de las fuerzas y las civilizaciones del mundo, las grandes asociaciones de naciones podrían configurarla para lograr (...) un ejército más poderoso que el de los Estados Unidos. Solo se puede hacer si se juntan las naciones como se juntaron contra Hitler", aseveró Petro en Nueva York.

LEA: La ONU boicotea a un Netanyahu desafiante, que reitera que no tolerará un Estado palestino

El mandatario, que esta semana dio su último discurso en la Asamblea General de la ONU, compareció este viernes vistiendo una kufiya sobre sus hombros y la gorra de la Presidencia colombiana.

Con motivo de un diálogo de civilizaciones celebrado en la sala del Consejo Económico y Social (Ecosoc) de las Naciones Unidas, el mandatario colombiano defendió que el poder actualmente no reside en el Estado sino en las grandes corporaciones, y afirmó que, si realmente se quiere democracia y libertad, el poder debe volver a residir en el pueblo.

"Esa restauración del poder popular tiene una prueba de fuego: detener el genocidio de Gaza", dijo el mandatario.

LEA: Delegaciones de la ONU abandonan la sala en intervención de Netanyahu

El presidente sostuvo que cuando hay un crimen contra la humanidad, no es el Gobierno del territorio el que debe responder, "es la humanidad a la que están matando".

Criticó además el uso del veto en el Consejo de Seguridad, que a su juicio sella el fracaso de la diplomacia y conduce al recurso de las armas.

Temas
Derechos humanos
protección
Gustavo Petro
alianza
genocidio en Gaza
Gustavo Petro
New York
Noticias
