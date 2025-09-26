EE. UU.: Dos mil personas marchan en Nueva York contra Benjamín Netanyahu y la guerra de Gaza

Aproximadamente<b> dos mil personas marchan este viernes en Nueva York </b>contra la presencia del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la<b> Asamblea General de la ONU, </b>donde intervino esta mañana,<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/petro-propone-alianza-civilizaciones-catar-detener-genocidio-gaza-OI10186448 target=_blank></a> <b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/la-onu-boicotea-a-un-netanyahu-desafiante-que-reitera-que-no-tolerara-un-estado-palestino-FI10184320 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/delegaciones-onu-abandonan-sala-intervencion-netanyahu-OI10186091 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><b></b>