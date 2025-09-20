Política
20 sep 2025 , 12:20

El abogado de alias Fito afirma que no hubo reunión con Gustavo Petro en Manta

Gustavo Petro viajó a Ecuador del 24 al 26 de mayo para asistir a la posesión presidencial de Daniel Noboa.

   
    Gustavo Petro( Presidencia de Colombia )
user placeholder

Juan Pablo Carrera
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reiteró que no conoce a Adolfo Macías, alias Fito, luego de que el abogado del delincuente, Alexei Schacht, lo confirmara ante un tribunal federal en Nueva York, Estados Unidos.

Según medios colombianos, durante la audiencia, Schacht aseguró que “mi cliente no conoce al presidente Petro. Él estuvo en la cárcel durante más o menos doce años y después en el sótano de una casa donde no tuvo reuniones”.

En respuesta, el presidente colombiano no esperó para publicar un mensaje en sus redes sociales en el que cuestionó una campaña masiva en su contra bajo, dijo, fines políticos. “¿Ya saben que es mentira, van a reparar su ofensa?", señaló.

Estas declaraciones surgen tras meses de especulaciones e investigaciones policiales que apuntaban a que Petro sí se habría reunido con Fito en Manta, Ecuador.

Posteo de Gustavo Petro, presidente de Colombia
Posteo de Gustavo Petro, presidente de Colombia ( Redes Sociales )

Esta no es la primera vez que Petro se pronuncia sobre el tema. En junio pasado ya aseguró en una rueda de prensa que no conocía a Fito.

Gustavo Petro viajó a Ecuador del 24 al 26 de mayo para asistir a la posesión presidencial de Daniel Noboa. Sin embargo, el presidente colombiano desapareció del radal durante tres días durante su visita.

