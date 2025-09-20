El abogado de alias Fito afirma que no hubo reunión con Gustavo Petro en Manta

El presidente de Colombia, <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/gustavo-petro target=_blank><b>Gustavo Petro</b>,</a> reiteró que no conoce a<b> Adolfo Macías, alias Fito</b>, luego de que el abogado del delincuente, <b>Alexei Schacht</b>, lo confirmara ante un tribunal federal en Nueva <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/en-vivo-cne-inicio-referendum-consulta-popular-2025-AE10147034 target=_blank></a></b>