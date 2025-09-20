Ecuador
20 sep 2025 , 11:20

La Conaie respalda suspensión de Asamblea Constituyente por parte de la Corte Constitucional

Las dirigencias indígenas iniciarán con el paro nacional a partir del 21 y 22 de septiembre.

   
  • La Conaie respalda suspensión de Asamblea Constituyente por parte de la Corte Constitucional
    Asamblea indpigena en contra del gobierno de Daniel Noboa( Conaie )
Fuente:
CONAIE
user placeholder

Juan Pablo Carrera
Canal WhatsApp
Newsletter

Tras la suspensión de la Corte Constitucional a la propuesta de convocar una Asamblea Constituyente, impulsada por el presidente Daniel Noboa, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) manifestó su apoyo a los magistrados.

En un comunicado emitido el 20 de septiembre, la organización calificó la propuesta de Noboa como un distractor frente al fin del subsidio al diésel.

"Reconocemos la importancia de la decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente el Decreto Ejecutivo No. 148. Más que un distractor frente al golpe económico que ya vive el pueblo por la eliminación del subsidio al diésel y la inminente subida de pasajes", dice el comunicado.

Lee aquí: El CNE aprueba inicio del referéndum sobre bases extranjeras y financiamiento a partidos el 20 de septiembre

Boletín de prensa
Boletín de prensa ( Conaie )

La CONAIE pidió a la Corte Constitucional y al Consejo Nacional Electoral a mantener su independencia de funciones. Mientras tanto, el CNE declaró el inicio del proceso electoral para el 20 de septiembre de 2025, por lo que el referéndum sobre bases militares extranjeras y financiamiento a partidos políticos se realizará antes de finalizar el año.

Por su parte, el Gobierno ha intensificado una campaña de acercamiento con transportistas a nivel nacional, buscando disminuir el impacto del paro nacional convocado por la CONAIE a partir del 21 y 22 de septiembre.

Te puede interesar: La Corte Constitucional suspende temporalmente propuesta de convocatoria a una Asamblea Constituyente

Temas
Política
referendo
movilizaciones
Corte Constitucional
paro nacional
preguntas
asamblea constituyente
Conaie
Ecuador
Noticias
Recomendadas