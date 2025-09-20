La Conaie respalda suspensión de Asamblea Constituyente por parte de la Corte Constitucional

Tras la suspensión de la Corte Constitucional a la propuesta de convocar una Asamblea Constituyente, impulsada por el presidente Daniel Noboa, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) manifestó su apoyo a los magistrados.

En un comunicado emitido el 20 de septiembre, la organización calificó la propuesta de Noboa como un distractor frente al fin del subsidio al diésel.

"Reconocemos la importancia de la decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente el Decreto Ejecutivo No. 148. Más que un distractor frente al golpe económico que ya vive el pueblo por la eliminación del subsidio al diésel y la inminente subida de pasajes", dice el comunicado.

Lee aquí: El CNE aprueba inicio del referéndum sobre bases extranjeras y financiamiento a partidos el 20 de septiembre