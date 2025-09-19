Daniel Noboa convoca Asamblea Constituyente mediante consulta popular, sin enviar la pregunta a la Corte Constitucional

<b>LEA:</b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/esto-es-lo-que-esta-pasando-ecuador-anuncio-paro-nacional-HE10142511 target=_blank>Esto es lo que está pasando en Ecuador tras el anuncio del paro nacional</a> Tendrá una <b>duración de 180 días</b>, contados a partir de su instalación y prorrogables una sola vez por hasta 60 días <b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/estado-excepcion-chimborazo-paro-ecuador-daniel-noboa-ND10139307 target=_blank></a>