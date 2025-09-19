Política
19 sep 2025 , 10:31

Daniel Noboa convocó a referéndum para aprobar las bases militares extranjeras en Ecuador

Noboa, mediante el Decreto Ejecutivo No. 147, dispuso al Consejo Nacional Electoral para que continúe con el proceso previsto para este referendo.

   
    Foto de Daniel Noboa, presidente de la República.( Presidencia de la República )
El presidente Daniel Noboa convocó a referéndum para que los ecuatorianos se pronuncien a favor o en contra de instalar bases militares extranjeras en el país.

Lo hizo mediante el Decreto Ejecutivo No. 147, firmado el 18 de septiembre de 2025, después de un pronunciamiento de la Corte Constitucional.

Le puede interesar: Desde el 2007, los ecuatorianos han sido llamados ocho veces a las urnas para responder preguntas de una consulta popular

Esta es la pregunta que se consultará a los ecuatorianos en un referendo:

Actualmente, la Constitución de la República del Ecuador no permite el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares, y prohíbe ceder bases militares a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras.

¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?

Anexo: Sustitúyase el articulo 5 de la Constitución de la Republica del Ecuador por el siguiente: “Art. 5.- El Ecuador es un territorio de paz.”.

También dispuso al Consejo Nacional Electoral para que continúe con el proceso previsto para este referendo.

Lea también: La convocatoria de una Asamblea Constituyente requiere de al menos tres elecciones: así es el proceso

La Corte Constitucional señaló que, una vez emitido el referido decreto ejecutivo, el Consejo Nacional Electoral podrá organizar y ejecutar el proceso de forma conjunta con los procesos electorales y otras consultas populares que resulten de los trámites actualmente en curso.

Por ejemplo, el pasado 15 de septiembre, la Corte aprobó en su último filtro a las preguntas de consulta popular sobre retirar el financiamiento estatal a los partidos políticos y el trabajo por horas exclusivamente para el sector turismo, las cuales se sumarían al mismo comicio.

Temas
referendo
bases militares
bases militares extranjeras
Daniel Noboa
Ecuador
Noticias
