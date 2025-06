No obstante, el abogado constitucionalista André Benavides dice que el Ejecutivo podría incluir otras preguntas si son de plebiscito o de enmienda, es decir, preguntas que no sean normativas, que no alteren la Constitución o que no afecten a derechos.

La abogada constitucionalista Fernanda Parra recuerda que ambos trámites, es decir, el referéndum y otro mecanismo de democracia directa, deben tramitarse por separado y luego, el CNE, podría juntarlos en un mismo proceso, siempre que ambos lleguen a tiempo.