La convocatoria de una Asamblea Constituyente requiere de al menos tres elecciones: así es el proceso

El tiempo que tome todo el proceso, desde la presentación de la pregunta, hasta la vigencia de la nueva constitución, depende principalmente de la propuesta del presidente.

   
Convocar a una Asamblea Constituyente no es una tarea sencilla. Implica un largo proceso con distintas etapas y, al menos, tres procesos electorales.

La población debe decidir en las urnas:

1) Si está de acuerdo con que se convoque a una Constituyente
2) Luego, debe elegir a los asambleístas que redactarán la nueva Constitución
3) Si el proyecto aprobado tiene que ser aprobado para entrar en vigencia

La primera etapa empieza con el envío de la pregunta a la Corte Constitucional. El Presidente de la República debe adjuntar tres documentos:

  • La justificación de que es necesario expedir una nueva Constitución y que no es suficiente la enmienda o reforma parcial
  • La pregunta, clara y directa, para convocar a asamblea constituyente y sus considerandos
  • El estatuto con el número de asambleístas constituyentes, su forma de elección, el calendario electoral, el tiempo de duración de la asamblea y los votos con los que aprobarán el nuevo texto

    • Estos tres documentos serán analizados para que la Corte Constitucional emita, apenas, el primer dictamen avalando la vía, es decir, si cabe o no una Asamblea Constituyente.

    Si el dictamen es favorable, la propuesta pasa a un segundo momento en el que la Corte analizará la constitucionalidad del contenido de la propuesta y de la pregunta.

    Si ese dictamen también es favorable, se da paso a la primera consulta popular.

    El tiempo que tome todo el proceso, desde la presentación de la pregunta, hasta la vigencia de la nueva Constitución, depende principalmente de la propuesta del presidente. Ahí debe constar de forma explícita, cuánto durará la Asamblea Constituyente.

    La última que tuvo el país, que redactó la Constitución de Montecristi vigente hasta hoy, se instaló en noviembre de 2007 y el nuevo texto entró en vigencia en octubre de 2008. Pero si se cuenta desde que se aprobó la convocatoria a las urnas, todo el proceso duró un año y medio.

