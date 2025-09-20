Fiscalía ordena arresto del hijo de Luis Arce, presidente de Bolivia, tras denuncia por violencia doméstica

La<b> Fiscalía de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/evo-morales-queda-fuera-elecciones-bolivia-no-inscribir-candidatura-KB9366905 target=_blank>Bolivia</a> emitió este sábado</b> una orden de captura contra <b>Luis Marcelo Arce Mosqueira</b>, hijo del presidente<b> Luis Arce</b>, en el marco de un proceso judicial por violencia familiar. El<b></b> <i><b></b></i><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/albania-ministra-inteligencia-artificial-corrupcion-DE10147510 target=_blank></a> <b></b><b></b>