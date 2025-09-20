Mundo
20 sep 2025 , 15:07

Fiscalía ordena arresto del hijo de Luis Arce, presidente de Bolivia, tras denuncia por violencia doméstica

La familia del presidente Luis Arce enfrenta múltiples procesos judiciales en medio de denuncias por violencia y enriquecimiento ilícito.

   
    Luis Marcelo Arce Mosqueira. ( Foto: Internet. )
La Fiscalía de Bolivia emitió este sábado una orden de captura contra Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce, en el marco de un proceso judicial por violencia familiar. El documento fue firmado por la fiscal especializada en delitos de razón de género, Jessica Echeverría, quien instruyó a la Policía a proceder con la aprehensión tras considerar fundadas las acusaciones de agresión. La denuncia fue presentada por la pareja del implicado en Santa Cruz, y el fiscal general, Róger Mariaca, confirmó que las investigaciones preliminares evidenciaron tanto violencia física como psicológica.

Ante la polémica, el presidente Luis Arce se pronunció a través de sus redes sociales, asegurando que sus hijos son mayores de edad y plenamente responsables de sus actos. El mandatario enfatizó que cualquier denuncia contra ellos debe ser investigada y procesada por las instancias competentes, al igual que con cualquier ciudadano. Arce recalcó que su postura responde no solo a su condición de jefe de Estado, sino también a la de padre que respeta las leyes nacionales.

Una familia llena de procesos legales

Este no es el único proceso que salpica a la familia presidencial. El viernes, el diputado Héctor Arce, miembro del ala del MAS afín a Evo Morales, presentó en la Fiscalía de Sucre una denuncia por enriquecimiento ilícito contra Rafael Ernesto Arce Mosqueira, otro de los hijos del presidente. La acusación señala la adquisición de bienes en La Paz por unos USD 755 000, además de la compra de un terreno de más de 2 100 hectáreas en Santa Cruz en 2021, valorado en USD 3,3 millones, cuando Rafael Ernesto tenía 25 años.

Las investigaciones también revelaron que Rafael Ernesto y su hermana Camila Arce Mosqueira accedieron en 2021 a préstamos bancarios por USD 9,1 millones, lo que llevó a reabrir un expediente cerrado en 2024. Paralelamente, Luis Marcelo Arce había sido mencionado en 2023 en una denuncia como presunto intermediario en negocios de litio con el Estado, aunque ese caso fue archivado por falta de pruebas. Ahora, con la nueva orden de captura, el hijo mayor del presidente enfrenta un proceso judicial que vuelve a poner en la mira a la familia presidencial.

