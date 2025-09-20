Albania nombra a su primera ministra hecha con inteligencia artificial para combatir la corrupción

Durante su presentación en el Parlamento, Diella afirmó que la Constitución protege instituciones al servicio del pueblo, sin importar su forma física, y aseguró que su función será cumplir con deberes, responsabilidad y transparencia de manera estricta, incluso más que un ministro humano. La intervención del avatar se proyectó en dos grandes pantallas, marcando un momento histórico para la política digital del país.

La adopción de la inteligencia artificial promete transformar el mundo de manera profunda y significativa. Los resultados, ya sean buenos o malos, se verán cada vez más presentes en la vida cotidiana. Albania dio un paso pionero al presentar a Diella, su primera ministra virtual, creada con IA para supervisar la transparencia en las licitaciones públicas y combatir la corrupción en el gasto estatal.

El programa generó controversia: la oposición acusó al gobierno de usar la ministra virtual como cortina de humo para ocultar posibles prácticas corruptas. Durante la sesión, los legisladores opositores golpearon las mesas y boicotearon la votación del gabinete, que fue aprobado con 82 votos a favor de un total de 140 escaños. Los críticos solicitaron repetir la sesión, argumentando que el debate fue interrumpido de forma unilateral por la mayoría socialista.

Técnicamente, Diella fue desarrollada a principios de 2025 en colaboración con Microsoft y ya operaba en la plataforma de servicios públicos e-Albania. Su función principal ha sido asistir a los ciudadanos en la gestión de trámites estatales y mejorar la experiencia en línea, antes de asumir el rol simbólico y operativo de ministra virtual. La iniciativa busca proyectar una imagen de eficiencia y modernización tecnológica, alineada con la meta de Albania de unirse a la Unión Europea para 2030.