Video | Un tornado de fuego arrasa sembríos en medio de incendio en São Paulo, Brasil

Un inusual remolino de fuego se formó el pasado <b>11 de septiembre en una plantación de caña de azúcar</b> en la zona rural de <b>Florida Paulista,</b> estado de <b>São Paulo,<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/brasil-expresidente-jair-bolsonaro-tiene-cancer-piel-LD10130038 target=_blank> Brasil</a>.</b> El fenómeno, conocido como <b>torna</b><b></b> <i><b></b></i><b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/estadosunidos/visa-h1b-estados-unidos-trump-KE10145681 target=_blank></a> <b></b><b></b>