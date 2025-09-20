Video | Un tornado de fuego arrasa sembríos en medio de incendio en São Paulo, Brasil

Las grabaciones muestran cómo las llamas giraban en espiral, impulsadas por aire caliente y la baja humedad. El incendio se propagó rápidamente por las condiciones extremas de temperatura y viento, arrasando sembradíos y matorrales. Aunque no hubo víctimas, la devastación alcanzó amplias áreas agrícolas antes de que las autoridades lograran controlar el fuego el mismo día.

Un inusual remolino de fuego se formó el pasado 11 de septiembre en una plantación de caña de azúcar en la zona rural de Florida Paulista, estado de São Paulo, Brasil . El fenómeno, conocido como tornado de fuego , fue registrado por la Defensa Civil y difundido en redes sociales, generando gran impacto por la fuerza de las imágenes.

Expertos explicaron que no se trata de un tornado en sentido estricto, sino de la combinación de factores específicos: fuego intenso, aire muy seco y corrientes de viento que provocan el giro. En esas condiciones, el aire caliente asciende arrastrando brasas y humo, formando un espectáculo tan llamativo como peligroso.

Brasil atraviesa un escenario de alto riesgo debido a temperaturas extremas, sequía y la facilidad de combustión de cultivos como la caña de azúcar. Aunque no es la primera vez que se observa un remolino de fuego en el país, el episodio de São Paulo recordó el poder destructivo de la naturaleza y la importancia de reforzar medidas de prevención en temporadas críticas.