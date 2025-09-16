Política
16 sep 2025 , 15:56

Lenín Moreno: "Involucrarme en el caso Sinohydro es otro capítulo de la venganza de Correa"

Moreno y su familia son acusados de recibir sobornos para adjudicar el contrato de construcción de Coca Codo Sinclair a la empresa china Sinohydro.

   
    Lenín Moreno durante un evento en Japón en 2018, cuando era Presidente de la República.( Flickr )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
El expresidente de la República, Lenín Moreno, expresó el 15 de septiembre que la acusación por cohecho que enfrenta en el caso Sinohydro "es otro capítulo de la venganza de (Rafael) Correa".

Con una misiva suscrita desde Paraguay, calificó el proceso en su contra como una retaliación del correísmo "y de sus aliados del Socialismo del Siglo XXI, que no perdonan que los hayamos derrotado, investigado y frenado en su intento de perpetuar al Ecuador en un camino similar al de Venezuela, Cuba o Nicaragua".

LEA: Caso Sinohydro | Lenín Moreno es acusado de autor directo de cohecho

En el documento relató que el proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, construido por la empresa china Sinohydro, fue contratado, financiado y ejecutado durante el gobierno de Rafael Correa, bajo la dirección de Jorge Glas primero como Ministro Coordinador de Sectores Estratégicos y luego en calidad de Vicepresidente.

Moreno y su familia son acusados de recibir sobornos para adjudicar el contrato a Sinohydro. El exmandatario dijo que la denuncia surgió por parte de Ronny Aleaga, exasambleísta del correísmo y hoy prófugo de la justicia por el caso Metástasis y procesado en el caso Magnicidio FV.

LEA: La defensa de Lenín Moreno pidió la nulidad en el caso Sinohydro

Según Fiscalía, Moreno y su familia habrían recibido estos sobornos:

  • Lenín Moreno y esposa - USD 547 000
  • Irina Moreno (hija) - USD 52 000
  • Guillermo Moreno (hermano) - USD 10 000
  • Edwin Moreno (hermano) - USD 387 000
  • Martha González (cuñada) - USD 15 000

    • El caso se encuentra en audiencia preparatoria de juicio. Lenín Moreno fue acusado de autor directo de cohecho; y su familia fue acusada de cómplice. En esta etapa, Fiscalía pedirá que el expresidente vaya a juicio, lo que deberá ser aceptado o no negado por un juez.

    LEA: Caso Sinohydro: capturaron a dos procesados por cohecho en Panamá

