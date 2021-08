Viajar a destinos naturales de Ecuador, un auge provocado por la pandemia

Dormir bajo mil estrellas

Así, la cultura de acampar se extiende en el país. En redes sociales existen otras ofertas, entre ellas, la de Joseph Leiva y su novia Karla Arribasplata, quienes a raíz de la pandemia crearon 'Bros camping', con el objetivo de impulsar una comunidad.

"Vimos que no era algo tan común en Ecuador, sobre todo en la costa, entonces cuando la pandemia llegó y no se podía viajar al exterior, fue la oportunidad para dar a conocer el turismo del país a través de esta experiencia". Concuerda con Pérez en que se debe generar conciencia en un turismo sostenible, por eso, dice, que su filosofía es desbloquear destinos, y no buscar los mismos, incluso han acampado en la playa, "todos apuestan por la sierra, pero queremos que la cultura de acampar no solo se enfoque allí, también en el resto del país".