Venezuela ¿una crisis sin fin?

Había advertencias: "no lleves dinero en efectivo", "no entres con pasaporte", "ni se te ocurra sellar en migración". Fueron algunos de los consejos a los que obviamente hicimos caso mi acompañante y yo. Entonces, depositamos el dinero en Ecuador a personas que nos pudieran dar dólares en efectivo en Caracas y Valencia , para pasar solo con el dinero necesario.

Con pasajes directos a precios que superaban los 800 dólares , la opción más económica fue hacer un viaje por escalas tomando un vuelo desde mi ciudad de residencia, Guayaquil , hasta Colombia, llegando primero a Bogotá y luego a Cúcuta. La ruta aérea era la parte sencilla. Pero el camino cargaba con una infinidad de historias de robos y extorsiones en la frontera colombo-venezolana , entonces, el paso hacia mi patria me generaba temor.

En 2018, cuando la crisis estaba en un punto tan crítico no había casi transporte público, y los carros particulares eran escasos. Ahora, el movimiento es diferente: buses, motos, taxis, están volviendo circular.

Llegamos al lugar, nos encontramos con un pariente y de inmediato vaciamos nuestras mochilas. Todos los obsequios quedaron en una funda de mercado y a mí me pidieron mantener silencio porque mi acento caraqueño delataría que no era de la zona.

El viaje a casa

En el Aeropuerto de La Fría vivimos otro momento de tensión. Para ingresar, por razones de seguridad, revisan todo el equipaje de los pasajeros y ahí no había nadie que nos salvara de que los oficiales vieran los recuerditos ecuatorianos y sospecharan de nuestra procedencia.

Aunque estábamos fuera de Colombia , la moneda de la zona no era el Bolívar, sino el peso (colombiano), la primera muestra de la fusión de monedas que sustenta la economía del país.

Canciones, anécdotas, chistes, todo con una mezcla de acentos de diferentes regiones, me dijeron: "estás en Venezuela". Y llegar al Aeropuerto de Maiquetía, en Caracas, y ser recibida por los brazos de mi madre, me lo confirmó.

El dólar reina en Venezuela, pero no alcanza

Lo grave no es el costo de los productos, sino el sueldo con el que hay que pagarlos, pues a diferencia del salario básico que en Ecuador este 2022 aumentó de 400 a 425 dólares al mes, mientras que en Venezuela está en 40 dólares.

Lo cierto es que ganarse los dólares no es nada sencillo, y quienes no tienen acceso a ellos está fuera de este "nuevo movimiento económico", lo que podría dejarlos al borde o en la miseria a un grueso de la población que incluye empleados públicos de todos los niveles, poblaciones rurales y a los pensionados que no viven sino que sobreviven con el salario básico, o con lo que en algunos casos reciben de sus familiares en el exterior.

En conclusión, al parecer si hay más dinero en las calles, movimiento económico y aumento de fuentes de trabajo, pero también es posible por lo que vimos y nos cuentan expertos a los que consultamos que al parecer los pobres son cada día más pobres.