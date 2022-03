¿Qué es la sección 7031 (c) mecanismo usado por EE.UU. contra Abdalá Bucaram?

Además, recalca que en otros mecanismos que sancionan actos de corrupción como la Global Magnitsky, el hecho deber haber ocurrido no más de cinco años antes de análisis, en cambio, " en la Sección 7031 (c) no hay una limitación temporal".

Así, entre 2018 y 2020, según Human Rights First, el Departamento de Estado ha emitido 215 designaciones públicas en 36 países. 110 de ellas por corrupción y 105 por violaciones a los derechos humanos. América es donde más sanciones se han aplicado bajo la Sección 7031 (c).

SER DECLARADO NO ELEGIBLE

La revocación de visa y ser declarado no elegible no es lo mismo. Lo primero se refiere cuando la visa es retirada una vez que ya fue emitida. Mientras que, ser declaro como "no elegible", detalla Albán, es un concepto más basto porque, incluso, abarca a personas que no han solicitado una visa para ingresar al país, "si tiene un visado vigente este no les permitiría cruzar un puesto de frontera de Estados Unidos, y también si llegara a solicitar un visado, el Gobierno automáticamente lo va a negar".