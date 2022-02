Más de 1.000 derrames petroleros en la última década en Ecuador

Pese a que la información entregada por Ambiente no detalla la cantidad de petróleo derramado en la última década, como fue solicitado, sí específica los bloques donde estos ocurrieron.

Aunque las comunidades han impulsado procesos legales en contra de Petroecuador , "no han llegado a ningún feliz término, la empresa hace todo lo posible para que los demandantes desistan", lamenta Macías.

Así en 19 de los 23 bloques operados actualmente por Petroecuador, se registraron 1.004 derrames entre 2012 y mayo 2021. Es decir, el 80% del total a nivel nacional, la cifra surge del cruce de información entre los datos de Ambiente y comparados con las empresas encargadas de cada bloque. Además, Ecuavisa.com solicitó a la empresa el número de derrames durante el mismo periodo, y no hubo respuesta.

La cifra no sorprende a la experta en materia ambiental Alexandra Almeida, coordinadora del área de petróleo de Acción Ecológica, pues explica que Petroecuador tiene a su cargo el mayor número de bloques y la mayor extensión de territorios.

¿QUÉ PASA CUANDO OCURRE UN DERRAME?

Pero podrían ser muchos más, asegura la experta, pues no todos los derrames son notificados, peor remediados. Es que hasta 2019 las empresas tenían que reportar solo cuando el accidente ambiental sobrepasaba los cinco barriles. No existía remediación para derrames menores que igual causaban daños y contaminación, señala Almeida.

Al ser consultados sobre el tema, desde el Ministerio de Ambiente explican que aquello ya no sucede, pues con la nueva normativa vigente desde el 11 de diciembre de 2019, "el operador debe reportar el evento independientemente del número de barriles". Y tienen un plazo de 24 horas para comunicarlo.