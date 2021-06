Adolescentes: el blanco fácil del reclutamiento de bandas criminales en Ecuador

Para Sybel Martínez, especialista en Derechos Humanos y directora del Grupo Rescate Escolar, no se trata de un número menor, ni de una acción que se comete de un momento a otro, "hablamos de adolescentes preparados para delinquir, reclutados desde temprana edad, la gran mayoría desde los 12 años" , y agrega que empiezan con tareas como: robo, tráfico de drogas, aprenden a manejar y finalmente se convierten en 'gatilleros'.

Reclutados por bandas criminales

"Contratan y contactan a menores de edad porque les dan una ventaja a la hora de delinquir; se benefician del régimen especial previsto para adolescentes infractores que impiden que sean juzgados como adultos", señala Martínez y agrega que son medidas bajo estándares internacionales.

El artículo 331 del Código de la Niñez y Adolescencia, establece que la detención del menor no podrá exceder de 90 días. Y cuando sea sentenciado el art. 322 expone que el cumplimiento de la privación de libertad, se hará en centros especializados separados de los adultos. En el país existen 11.

Martínez destaca que el agravamiento de penas no es una salida. "No es un justificativo para que sean juzgados como adultos, porque quien está fallando no es el adolescente, sino el Estado". Así se convierten en víctimas de un sistema fallido.