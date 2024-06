Le puede interesar: Pabel Muñoz cumple un año en el Municipio, pero su Plan de Movilidad no logra consolidarse

Esa realidad ahonda la crisis por la que atraviesa la obra más emblemática en la historia de la capital. Fernando Sancho , subcoordinador de la Veeduría del Metro , denunció hace una semana que los equipos para rectificar las ruedas de los trenes no funcionan.

"Cuando se ingresa a ver la trayectoria de los asesores del gerente del Metro, se puede decir que está bien pagar USD 3 900 porque se trata de un experto ferroviario , pero no es así porque se terminó teniendo en ese cargo a una persona que tiene perfil de comunicador. A la final, esto genera muchas distorsiones", apuntó el edil en una entrevista con Ecuavisa.com.

Un inconveniente más apareció en esta semana. Pese a que la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito (Epmmq) no opera al sistema de transporte más moderno del país, tiene la nómina más costosa del Municipio. El 53% de los empleados ganan más de USD 2 000 frente al 1% de la Empresa de Pasajeros, indicó el concejal Wilson Merino Rivadeneira . Los asesores del Metro ganan USD 3 900 en comparación a los USD 2 300 que perciben los servidores del mismo rango de otras dependencias.

El Metro de Quito ya superó los 4,5 millones de viajes desde el 1 de diciembre del año pasado, pero también acarrea una serie de problemas y denuncias que causan preocupación entre los usuarios y autoridades​​ . No hay contrato de mantenimiento, un grupo de empleados denunció que no les pagaron sus salarios a tiempo, dos unidades se encuentran paradas y un tren fue vandalizado con grafitis, lo cual desencadenó en la renuncia de su último gerente, Víctor Hugo Villacrés , el pasado viernes 7 de junio, en medio de fuertes críticas.

Por otro lado -acota el experto- se debe diferenciar todas las empresas que forman parte del Metro de Quito. Una es la Epmmq que en este año tiene un presupuesto de USD 74 millones y está pendiente el contrato de mantenimiento de trenes, subsistemas y obra civil, pero en estos cinco meses no ha alcanzado ni el 10% del presupuesto.

Para Rubén Morales , experto en movilidad, existe una crisis institucional, pero no económica porque si hay recursos. No se ha gestionado bien el dinero y lo principal, ahora, es tener el contrato de mantenimiento. También la conexión en superficie que, en este junio, ya se debe presentar y aprobar con la reorganización de rutas y frecuencias como señala la ordenanza número 046-2022.

En su cuenta de X, la edil Sandra Hidalgo opinó que la renuncia del gerente se produce en medio de la crisis que atraviesa el Metro y que no pudo ser solventada. Ahora es urgente que quien asuma esa función lo haga con responsabilidad, transparencia y eficacia.

No obstante, en el Municipio no se ha confirmado si ella reemplazará a Villacrés. Para el concejal Andrés Campaña Remache , sería un desacierto nombrarla en un cargo tan trascendental debido a la baja ejecución en la Epmmop con apenas el 10% del presupuesto en lo que va de 2024. Lo mismo manifestó Sancho.

Otro problema es que el nuevo gerente requerirá de un proceso de aprendizaje que puede tomarle entre dos y tres meses, a no ser que nombren a un profesional que realmente conozca la problemática. Al momento, acotó el veedor, el nombre de Claudia Otero , quien ocupa la gerencia de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), suena como la principal opción para la gerencia.

Considera que es urgente que se agilicen los contratos de mantenimiento para evitar una suerte de canibalismo , por el que se saquen piezas de un tren para colocarlas en otro. El principal problema es que al Metro se lo ha politizado. Se ha puesto como gerente a alguien que no conoce cómo es la administración de un complejo sistema ferroviario.

La concejal Hidalgo denunció que los trabajadores de la obra más emblemática de Quito se encontraban impagos y presentaron un reclamo formal.

Ella publicó, el oficio número 009-ASO-EPMMQ-2024-O en el que se detalló lo que pasaba. El documento fue dirigido a Víctor Hugo Villacrés, exgerente del Metro; Ivonne Nuñez, ministra del Trabajo; Xavier Torres, contralor del Estado y los concejales.

El asunto del oficio es una solicitud de información sobre el no pago de los componentes remunerativos de trabajadores y servidores de Epmmq. En el documento se indicó que los funcionarios "somos padres y madres de familia, en algunos casos incluso cabezas de hogar, que hasta la presente fecha no hemos recibido nuestro sueldo o salario".

También se hizo una consulta por el rumor que corría en los pasillos de la institución. Se decía que no se les canceló los sueldos porque aún no salía el pago a Eommt, de diciembre de 2023. Al parecer, esta acción de no pago de remuneraciones era para cubrir lo adeudado a la operadora.

