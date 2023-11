El problema es que de las 90 personas que manejarán los trenes, no todas tienen una licencia unificada . De hecho, Ecuavisa.com conoció el caso de que un operador solo tiene la licencia Tipo B (Sportman) y ya ha sido capacitado para conducir un tren. Además, su profesión no tiene que ver con temas ferroviarios y se dedicaba a otras actividades antes de llegar al Metro.

A 11 días de que inicien las operaciones del Metro de Quito , aún no quedan claras las competencias que deben tener los operadores de los trenes. Mientras la empresa operadora Metro Medellín - Transdev (Eommt) asegura que hay vacíos en la ley al definir el tipo de licencia de conducción que debe aplicar, analistas de tránsito opinan lo contrario. Es más, aseguran que pueden utilizar la profesional E1 .

Además, los aparatos están en una línea fija. Por ejemplo, si se presenta una emergencia en el trayecto, quienes conducen las máquinas no pueden hacerse a un lado porque no es como una calle o avenida en las que se curva. El procedimiento es completamente distinto. "No es como un transporte público".

Añade que el ámbito ferroviario no existía en Ecuador y se ha comenzado desde cero con el apoyo de Metro de Medellín y Transdev, que juntos tienen más de 100 años de experiencia. Se han probado los protocolos y planes en la marcha blanca durante los últimos días.

No obstante, la normativa ecuatoriana sí contempla un tipo de licencia para sistemas ferroviarios. El artículo 132 del Reglamento a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, señala que la licencia profesional tipo E1 se aplica para ferrocarriles, auto ferros, motobombas, trolebuses y para transportar mercancías o substancias peligrosas u otros vehículos especiales.

