Metro de Quito: los concejales con dudas por el inicio de la operación comercial

La puesta en marcha de la operación comercial del Metro de Quito, prevista para el próximo 1 de diciembre de 2023, va contra el tiempo y genera dudas, según los concejales del Cabildo. “Estos hechos como Solanda, la renegociación con la operadora Empresa Operadora Metro de Medellín Transdev (EOMMT) y sistema integrado de transportes son elementos previos a la puesta en marcha”, dijo el edil Fidel Chamba.

A otros concejales también les surge interrogantes sobre la renegociación entre el Municipio y EOMMT. “Queremos saber cómo avanza el tema y no tenemos respuesta hasta el momento. No sabemos si aumentó el precio o no. Tampoco si continuará la misma operadora o si vamos a cambiar”, manifestó la concejal Estefanía Grunauer.

Según el alcalde Pabel Muñoz López, no haría falta concretar la renegociación para que el Metro entre en funcionamiento de manera comercial. “De ser el caso, tenemos que cumplir una fecha con la ciudadanía y debemos hacerlo”.

“Voy a esperar, como la gran mayoría de quiteños y ecuatorianos, a que el Metro funcione el 1 de diciembre con todas las garantías técnicas, jurídicas, legales y con la renegociación con la operadora internacional”, indicó el concejal Bernardo Abad.

Mientras que un grupo de ediles solicitará la comparecencia del gerente del Metro, Víctor Hugo Villacrés, ante el Concejo Metropolitano y determinar si la fecha de la puesta en marcha se mantiene. Afirman que aún hay trabajos pendientes. “La reestructuración de rutas y frecuencias, la inversión sobre tierra, temas relacionados con la cultura Metro. Hay un tema complejo relacionado con la salud mental y se debe abordar”, expresó Wilson Merino.

El Municipio suspendió los pagos al operador del Metro, en agosto de 2023. Según el contrato, se debía cancelar USD 2,5 millones mensuales durante 6 años.

