Metro de Quito: las tarjetas de crédito o débito podrán ser usadas en el primer cuatrimestre del 2024

Es un tema que no le puedo adelantar porque se encuentra en renegociación en la Procuraduría . Los acuerdos allí tienen sigilo y no puedo adelantar, pero nosotros hemos hecho lo mejor para los intereses de la ciudad. Si busca que le adelante los montos negociados, cifras, valores , me pide que le adelante un proceso de negociación que no está firmado y sigue en manos del mediador de Procuraduría.

¿Por qué se demoraron dos meses más de lo previsto?

Los acuerdos de negociación no son fáciles, más cuando hay una ingente cantidad de recursos porque el monto total del contrato es de USD 193,7 millones. Cuando pensábamos que se cerraba, surgían nuevas complicaciones. La ventaja que me hace tener la certeza de que el proceso está por concluir es que hay acuerdo entre las partes al momento.

¿Cuál es?

Lo hemos establecido con el mediador y este ha puesto en blanco y negro cuáles son diferentes los elementos que forman parte de la mediación. Ya tenemos la autorización del directorio la Empresa Metro para acudir ante la Procuraduría. Lo que se demora es la parte judicial nuestra en establecer formalmente el proceso, pero el acuerdo entre las partes existe desde hace 15 días o tres semana.

¿En qué fecha de noviembre?

Cuando nos llame el mediador de la Procuraduría, pero lo primordial es la operación.

¿Cómo está el tema de conexión de Internet? ¿estará lista el 1 de diciembre?

Como siempre les digo a las personas que me entrevistan, yo solo soy un servidor público con capacidad y experiencia. No soy McGiver o Harry Potter. He hecho lo que ha estado en mis manos en 110 días. Lo que hemos logrado en ese tiempo con mi equipo me enorgullece, pero hay cosas que debemos perfeccionarlas el próximo año.

¿Qué falta?

Los metros son elementos que se construyen y tienen una permanencia en el tiempo y constantemente se siguen ampliando. Es decir, mientras en Ecuador estamos por inaugurar la línea 1, Bogotá construye la 1 e inicia la licitación de la 2. ​Sin embargo, cuando el alcalde Muñoz comentó sobre la posibilidad de una extensión, mucha gente lo criticó si aún no funciona el Metro. Es mejor que miren lo que ocurrió en la capital de Colombia.

¿Y la conectividad de Internet?

Convocamos a un proceso de alianza público privada para establecer un cronograma o una temporalidad que nos lleven a tener contacto en las estaciones. Si esto se comenzaba a planificar en 2016 o 2017, cuando estaba en construcción, hubiese sido mucho más fácil porque en el cable que se conecta todo hubieran instalado el que une al Internet en los túneles, pero en eso no se pensó. Llegamos con lo que está y nosotros como ejecutores públicos buscamos la mejor manera de hacerlo. Bajo ese concepto, en la alianza público privada, encontramos un mecanismo en el cual cualquiera de las tres operadoras o una neutra podrían hacerse cargo del Internet en estaciones y túneles.

¿Cuánto tiempo podría tomar esto?

A Washington le tomó cuatro años, por mencionar un dato. Yo estuve en esa ciudad e 2018 y en ese tiempo no había Internet en el túnel. Recién el año anterior llegaron a tener el servicio. También hay que tomar en cuenta que hay metros sin conectividad.

En ese contexto, ¿cuáles son las prioridades?

Nos interesa tener una buena conectividad en temas de emergencia y seguridad.

¿Ya está lista la conectividad con el ECU 911?

Sí. Hemos hecho varios simulacros con esa entidad. Hemos trabajado con los ministerios del Interior, Salud y Defensa, Cuerpo de Bomberos (CBQ), Ejército, Policía Nacional, Policía Metropolitana. El objetivo es establecer varios protocolos. Estos van desde los permisos de funcionamiento del CBQ para las 15 estaciones.

Le puede interesar: Las pruebas sin usuarios del Metro de Quito cumplen una semana

¿El sistema de recaudo funcionará con el Trolebús, Ecovía y alimentadores a partir del 1 de diciembre? ¿Igual pasará con los buses de servicio urbano?

Repito lo que le dije. Somos gestores públicos y el recurso más escaso es el tiempo. En poco más de 100 días no podremos completar todo lo que estaba pendiente. Si hemos logrado muchos temas como la renegociación con el operador. Igual el sistema recaudo ha sido importante porque no se pensaba en una tarjeta Ciudad. Ahora, tenemos una para personas con discapacidad visual, para gente con posibilidad financiera y otra con QR. No tenemos una, sino tres pensando en todo el sistema de recaudo. Logramos que funcionen los dispositivos de plástico, la cédula y el QR electrónico.

¿El recaudo estará interconectado entre el Metro, Ecovía, Trolebús y buses de servicio urbano?

Seguramente, a partir del próximo año, entraremos a una multimodalidad tarifaria del transporte municipal. En una segunda fase, hasta septiembre, será seguramente con el otro transporte (buses de servicio urbano) y así sucesivamente. Será progresivo. Recordemos que primero será en los esquemas multimodales en las 15 estaciones del Metro. Después, en el primer trimestre, podremos tener intermodalidad física.

¿Para cuándo entrarán en funcionamiento las tarjetas de débito o crédito como parte del sistema de recaudación?

Claro. Esto es un proceso en construcción y está pensado para que en el primer cuatrimestre, del próximo año, las tarjetas de crédito o débito puedan ser usadas dentro del Metro. Lo que tenemos es lo que pudimos lograr en estos últimos 100 días. Arrancamos con la mayor cantidad de juguetes que ha sido posible obtener hasta el 1 de diciembre.

Si todavía falta instalar cosas, ¿por qué mejor no esperar a que todo esté listo y postergar la operación comercial del 1 de diciembre?

Hay dos motivos básicos. Primero, el costo de oportunidad de la gente de no estar en un transporte como el que tenemos. Segundo es que muchas cosas se aprenden en el ejercicio de la operación y nadie tiene la capacidad de predecir. Además, desde el 1 de diciembre, ya tendremos el número real de pasajeros por día, no la estimada. También veremos como cambiarán los hábitos de los quiteños. Ya podremos incluso pensar en políticas públicas en movilidad, vivienda y suelos. Por eso es la necesidad imperiosa que funcione.

Le puede interesar: La tarjeta de la ciudad comenzará a entregarse desde el 18 de noviembre