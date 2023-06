El Metro de Quito no da servicio, pero ya se acumula una deuda de USD 12,5 millones con la operadora...

El Metro de Quito no brinda servicio a la comunidad, pero las obligaciones contractuales con la operadora franco colombiana Metro Medellín - Transdev (Eommt) deben cumplirse como lo señala el contrato, el cual está vigente desde el 29 de noviembre de 2022.

En la página número 41 del documento se indica que el Municipio capitalino debe pagar USD 193,7 millones a la operadora en los próximos seis años. Es decir, 2,5 millones cada mes (83 mil dólares diarios). "La retribución será en base a un importe mensual fijo producto de prorratear por 72 mensualidades, el precio total del contrato para los 6 años de servicio", señala el contrato.

Los pagos se realizarán en función de la entrega del informe mensual de actividades establecido por la operadora, que debe ser aprobado por la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito (Epmmq), así como la presentación de la factura debidamente suscrita.

Pese a estas disposiciones -se informó en la Eommt- el Municipio ya tiene una deuda con la operadora que llega a los USD 12,5 millones hasta mayo del presente año. Solamente se le pagó lo que corresponde a diciembre del año pasado. En la Epmmq se confirmó que el monto adeudado supera los USD 10 millones.

Víctor Hugo Villacrés, nuevo gerente de Epmmq, confirmó en una entrevista con Ecuavisa, el pasado 1 de junio, indicó que renegociará el contrato con EOMMT.

A su criterio es "inviable" la operación del sistema de transporte con pasajeros porque se realizan trabajos dentro de los túneles las 24 horas. Explicó que no hay un buen sistema de recaudo ni de mantenimiento para trenes, material rodante y estaciones.

Para César Arias, consultor internacional en temas de movilidad, es preocupante lo que pasa con la obra más importante en la historia de la capital y la deuda que se va acumulando. A su juicio, una salida al problema es que la Alcaldía pueda renegociar el contrato con la operadora, porque la ciudad debe cancelar USD 83.000 diarios y es primordial no seguir perdiendo dinero.

A esto se suma que debe pagar al personal de la empresa Metro y mantener los seguros del sistema. "Los costos van sobre los USD 100.000 solo en temas de operación. Aparte del lucro cesante porque el préstamo debe comenzar a pagarse y no se está produciendo nada. Es un proyecto muy costoso para los quiteños que tendremos que pagarlo".

Añade que los montos recaudados en las primeras jornadas de operación comercial con 25.000 pasajeros diarios, durante la gestión del exalcalde Santiago Guarderas, "eran prácticamente insignificantes" y los riesgos eran muy altos. "Se tenía que poner una gran cantidad de insumos para que pueda operar de esa manera y, sobre todo, había inseguridad".

No obstante, considera que es un acierto que se hayan suspendido las operaciones comerciales como anunció el alcalde Pabel Muñoz López. "Hay temas de seguridad que deben probar y el sistema de recaudo está prácticamente en cero. Normalmente, los trenes presentan daños en los primeros seis meses de operación, que están con garantía, y deben ser reparados por quienes vendieron los aparatos". Tampoco había claridad en cuanto a las fechas del cronograma, por lo que no era adecuado seguir brindando servicio como lo hacían. "Era una situación bastante calamitosa (...) ponían fechas de inauguración y eso no se cumplía".

