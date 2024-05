La concejala Sandra Hidalgo denunció, la mañana de este miércoles 1 de mayo de 2024, que el Metro de Quito no cuenta con un contrato de mantenimiento, lo cual puede generar graves implicaciones en seguridad, funcionalidad y vida útil de los componentes de la obra más emblemática en la historia de la capital.

Dijo que, el pasado 11 de abril, solicitó a la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito (Epmmq) información sobre el tema y pidió el contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de mantenimiento, así como otras especificaciones, pero no recibió respuesta de esa entidad en el tiempo reglamentario.

La funcionaria insistió en el pedido y tampoco obtuvo resultados. Cuestionó que el Metro cumple cinco meses de operaciones hoy, pero no se ha resuelto un tema clave. A su juicio, la falta de un contrato de mantenimiento pone en riesgo la vida de los usuarios de ese servicio de transporte. "Me pregunto, ¿qué va a pasar si hay fallas en los sistemas de emergencia, sobrecarga en el sistema de telecomunicaciones, etc.?".

Dijo que los usuarios han notado, en los últimos días, que desde las rieles se emite un ruido debido a que están carcomidas las llantas, que rechinan en las curvas. Dijo que los vagones T3, T7 y T16 no están funcionando por la falta de un contrato de mantenimiento.

Frente a las críticas, ayer, Víctor Hugo Villacrés, gerente general del Metro de Quito, habló de una politización con el medio de transporte.

"Nos toca salir a aclarar, ojalá algún rato dejen de politizar el Metro para tener la suerte de contar con un sistema como el de Medellín".

Se refirió a los comentarios de los concejales: "Está bien que los concejales hagan política y fiscalicen, pero no a costa del patrimonio de los quiteños".

Por último, se refirió a los problemas en los trenes. "Hay un tren detenido debido a las pruebas del constructor en el proceso de Marcha en Blanco (antes de entrar en operación), Metro de Quito ha solicitado oportunamente su reparación al constructor Acciona, el mismo que ha activado el proceso respectivo con sus seguros; no obstante esto no tiene nada que ver con el mantenimiento de trenes".

