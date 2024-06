El asunto del oficio es una solicitud de información sobre el no pago de los componentes remunerativos de trabajadores y servidores de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito (Epmmq).

En el documento se indica que los funcionarios del Metro "somos padres y madres de familia, en algunos casos incuso cabezas de hogar, que hasta la presente fecha no hemos recibido nuestro sueldo o salario".

También hace una consulta por el rumor que corre entre los pasillos de la institución de que no se nos ha cancelado porque aún no sale el pago de la empresa operadora (EOMMT) del mes de diciembre 2023, y que esta acción de no pago de remuneraciones al equipo de la empresa es para acelerar el proceso de pago a la operadora.

Para Hidalgo, "es insostenible que el Gerente de la Empresa continúe en funciones". Frente a las críticas, Villacrés, quien anunció que hoy renunciará a la gerencia de la obra más emblemática de la capital, informó que los trabajadores de la entidad ya recibieron su salario de mayo, durante los primeros cinco días de este mes.

