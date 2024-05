En el fondo de saco de la Estación El Labrador sigue descarrilado el tren 16 del Metro de Quito. Lleva allí cinco meses fuera de servicio y no ha sido retirado por la demora de la empresa aseguradora que tarda en reparar el sistema de amortiguamiento.

Esto no sabía el Concejo municipal.

"Primero que nada hay que decir que no ha habido un silencio, sino que nadie ha preguntado. Al primer concejal que no has preguntado le hemos respondido", dijo Víctor Hugo Villacrés, gerente general del Metro de Quito.

Desde diciembre que inició la operación comercial del Metro, la flota estaba incompleta. De esto tampoco se habló en el Concejo.

"No, no hemos informado... porque es una fase propia del proceso operación. Yo todos los días tendría que sacar un informe que de los 18 trenes hoy están 16, mañana están 17, pasado están 15... Me parece que es un proceso propio de la operación y que es propio de la administración", añadió Villacrés.

