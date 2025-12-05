A un año de la campaña por las elecciones seccionales, el terreno político comienza a calentarse

2026 será un año sin elecciones en Ecuador​​​​, pero en las organizaciones políticas tienen que definirse los candidatos para los comicios seccionales de 2027. En los últimos meses, las fichas han comenzado a moverse y, de a poco, suenan nombres para las candidaturas de las prefecturas, alcaldías y otros GAD.

En la Revolución Ciudadana (RC5), agrupación que en las anteriores seccionales obtuvo 82 alcaldías y nueve prefecturas con 2,3 millones de votos, se han dado remezones. La última fue la salida de Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas, quien se desvinculó oficialmente, el pasado 4 de diciembre, tras militar 18 años como una de las figuras más influyentes del correísmo.

Con un sentido mensaje publicado en X, dijo mantener un "profundo respeto y cariño" a Rafael Correa, a quien considera su "amigo". "Solo tengo palabras para él de profundo agradecimiento. Anhelo que, en un futuro no muy distante, reciba la justicia que tanto merece y que tanto le han negado".

Sin embargo, el expresidente no tuvo la misma cordialidad en su respuesta y, en la misma red social, contestó: "Marcela ya estaba afuera hace mucho. Llegó la hora del ser o no ser", escribió. También publicó un gráfico con el proverbio de la Biblia 3:15-22 del Apocalipsis: "¿Frío o caliente? Lo tibio te dañará".

Antes de esto, ya había un ambiente tenso al interior de la RC5. A Correa le molestó que Aguiñaga se reuniera con la prefecta del Cotopaxi, Lourdes Tibán Guala, quien ha sido una de las más fervientes opositoras. A esto se suma lo que la prefecta dijo, el pasado 1 de diciembre, en una entrevista: el Ecuador de hoy "ya no es el de Correa". Hasta esa fecha, ella analizaba su continuidad en la RC5 y el expresidente continuaba lanzando dardos punzantes en redes sociales: "Marcela querida: Eres demasiado importante y sabia para la actual RC5. Anda nomás a dialogar con Noboa, nosotros NO lo haremos", escribió en X.4

Le puede interesar: Rafael Correa dice que se opondrá a candidaturas de Pabel Muñoz y Marcela Aguiñaga con la Revolución Ciudadana

De otro lado, también está el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, quien afirmó, el pasado 26 de noviembre, que no descargaba buscar la reelección. “Tenemos todos los respaldos para apostar por esa reelección”, expresó en otro espacio de entrevistas.

Horas después de esas declaraciones, Correa también reaccionó. "Es mejor perder todos los gobiernos locales que perder nuestros principios". Añadió que cualquiera puede aspirar a precandidatizarse, pero eso depende de lo que se decida al interior de su tienda política. De manera crítica, aseveró que públicamente "me opondré a cualquier candidat@ tibi@ y con innobles contemporizaciones".

Considera que es un derecho de Muñoz buscar una reelección, pero en su tienda política se intentará que las candidaturas se decidan con primarias masivas, mediante el uso de la appRC5, que tiene 60 000 suscriptores. De hecho se conoce que la convención será en enero del próximo año en Manta (Manabí) y las votaciones se realizarán desde la misma plataforma digital.