Diego Bravo
05 dic 2025

A un año de la campaña por las elecciones seccionales, el terreno político comienza a calentarse

Desde ya suenan algunos nombres y autoridades que buscan una reelección. ¿Cómo se configura el panorama electoral?

    2026 será un año sin elecciones en Ecuador​​​​, pero en las organizaciones políticas tienen que definirse los candidatos para los comicios seccionales de 2027. En los últimos meses, las fichas han comenzado a moverse y, de a poco, suenan nombres para las candidaturas de las prefecturas, alcaldías y otros GAD.

    En la Revolución Ciudadana (RC5), agrupación que en las anteriores seccionales obtuvo 82 alcaldías y nueve prefecturas con 2,3 millones de votos, se han dado remezones. La última fue la salida de Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas, quien se desvinculó oficialmente, el pasado 4 de diciembre, tras militar 18 años como una de las figuras más influyentes del correísmo.

    Con un sentido mensaje publicado en X, dijo mantener un "profundo respeto y cariño" a Rafael Correa, a quien considera su "amigo". "Solo tengo palabras para él de profundo agradecimiento. Anhelo que, en un futuro no muy distante, reciba la justicia que tanto merece y que tanto le han negado".

    Sin embargo, el expresidente no tuvo la misma cordialidad en su respuesta y, en la misma red social, contestó: "Marcela ya estaba afuera hace mucho. Llegó la hora del ser o no ser", escribió. También publicó un gráfico con el proverbio de la Biblia 3:15-22 del Apocalipsis: "¿Frío o caliente? Lo tibio te dañará".

    Antes de esto, ya había un ambiente tenso al interior de la RC5. A Correa le molestó que Aguiñaga se reuniera con la prefecta del Cotopaxi, Lourdes Tibán Guala, quien ha sido una de las más fervientes opositoras. A esto se suma lo que la prefecta dijo, el pasado 1 de diciembre, en una entrevista: el Ecuador de hoy "ya no es el de Correa". Hasta esa fecha, ella analizaba su continuidad en la RC5 y el expresidente continuaba lanzando dardos punzantes en redes sociales: "Marcela querida: Eres demasiado importante y sabia para la actual RC5. Anda nomás a dialogar con Noboa, nosotros NO lo haremos", escribió en X.4

    De otro lado, también está el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, quien afirmó, el pasado 26 de noviembre, que no descargaba buscar la reelección. “Tenemos todos los respaldos para apostar por esa reelección”, expresó en otro espacio de entrevistas.

    Horas después de esas declaraciones, Correa también reaccionó. "Es mejor perder todos los gobiernos locales que perder nuestros principios". Añadió que cualquiera puede aspirar a precandidatizarse, pero eso depende de lo que se decida al interior de su tienda política. De manera crítica, aseveró que públicamente "me opondré a cualquier candidat@ tibi@ y con innobles contemporizaciones".

    Considera que es un derecho de Muñoz buscar una reelección, pero en su tienda política se intentará que las candidaturas se decidan con primarias masivas, mediante el uso de la appRC5, que tiene 60 000 suscriptores. De hecho se conoce que la convención será en enero del próximo año en Manta (Manabí) y las votaciones se realizarán desde la misma plataforma digital.

    Suenan nombres para la Alcaldía de Quito

    Más allá de lo que pasa en la RC5, existen otros nombres que suenan para participar en las elecciones, en la capital. Uno es el exalcalde Jorge Yunda, quien ya fue electo Burgomaestre en 2019, pero lo removieron de ese cargo en 2021. No ha confirmado su participación en las elecciones de 2027, pero siempre aparece como una de las opciones.

    El último acto público en el que apareció fue la Sesión Ordinaria Conmemorativa por los 491 años de la Fundación de San Francisco de Quito, que organizó el Concejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Allí, lo homenajearon por su gestión durante la emergencia sanitaria del Covid-19.

    También se ha mencionado al concejal Andrés Campaña Remache, pero él no ha topado el tema y se mantiene en sus tareas de fiscalización al interior del Municipio capitalinmo. Lo mismo con el edil Wilson Merino, quien bailó en la Serenata Quiteña que organizaron los simpatizantes del presidente Noboa en la Plaza Grande. El pasado 17 de julio, su movimiento político Imparables ya fue inscrito en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

    ¿Qué pasa en Guayaquil, en miras a las elecciones seccionales?

    En la RC5, el alcalde Aquiles Álvarez es su carta principal. En su enlace radial, el Burgomaestre afirmó que el Gobierno Nacional "ahorcará más" a los líderes locales el próximo año de cara a los comicios seccionales de 2027. Aún no define si buscará la reelección.

    La decisión de buscar un nuevo periodo en la Alcaldía dependerá "de Dios, de lo que la gente quiera y de consensuar con la familia". También evalúa si la organización política lo apoyará. No está afiliado a ese movimiento político ni participa en sus actividades. Afirma que su relación es con el máximo líder, el expresidente Correa.

    En cuanto al Partido Social Cristiano (PSC), que tuvo al puerto principal como su principal bastión dirigiendo a la Alcaldía por más de una década, se buscan nuevas estrategias y una profunda renovación. De hecho, a finales de octubre, en el edificio World Trade Center, se dio una reunión para analizar su futuro y normativa interna. Incluso se habló de cambiar a un nuevo logotipo durante ese encuentro.

    Se evaluó escoger a los mejores candidatos para las próximas seccionales, tomando en cuenta que en los últimos comicios de ese tipo perdieron la Alcaldía y la Prefectura del Guayas. Por eso, la prioridad es seleccionar los mejores cuadros para que no se den deserciones o "camisetazos".

    Sercop interviene en contratos municipales

    Mientras los movimientos y partidos políticos se alistan para la selección de candidatos, continúan surgiendo las polémicas desde el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop). Primero tuvo que ver con Pabel Muñoz, luego de que esa entidad suspendiera 48 procesos contractuales relacionados a la organización de eventos por las Fiestas de Quito.

    Argumentó que esta suspensión afectaba a 52 eventos planificados. Dijo al Gobierno que "paralicen nomás", porque los quiteños sabrán "festejar con dignidad" y "bailar como nunca". "Con los churos hechos quédense de que vayamos a saludar. Porque si no saludan a Quito, si no hacen ninguna obra para Quito, no tenemos por qué ser recíprocos con absolutamente nada". Por eso, el Municipio no organizó la tradicional Serenata Quiteña para el presidente Noboa.

    Igualmente, los contratos para el concurso Reina de Guayaquil y la sesión solemne de la Independencia del puerto principal fueron suspendidos por Sercop. El Cabildo rechazó estas medidas, porque esa entidad no ha presentado ningún argumento en firme que explique las inhabilitaciones.

    "La respuesta es clara: se desconoce la autonomía del gobierno local y, al mismo tiempo, afectar directamente a los ciudadanos de Guayaquil", señaló la administración de Álvarez.

    De otro lado, el Sercop suspendió el montaje de la decoración navideña en Machala, que es organizada por la Alcaldía de Darío Macas. “Buscamos otras opciones para embellecer la ciudad. Vamos a esperar, ser prudentes, un par de días más. Y de lo contrario, vamos a buscar lugares donde se va a decorar, donde se van a poner todas las alegorías navideñas para que la ciudadanía pueda disfrutar”.

