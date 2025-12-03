Marcela Aguiñaga se desvincula oficialmente de la Revolución Ciudadana

Con la voz quebradiza y los ojos llorosos, la <b>prefecta de Guayas</b>, <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/marcela-aguinaga target=_blank>Marcela Aguiñaga</a>, anunció este 3 de diciembre su desvinculación oficial de la <b>Revolución Ciudadana </b>(RC), movimiento político del que <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/rafael-correa-opondra-candidaturas-pabel-munoz-marcela-aguinaga-GC10476213 target=_blank></a>