03 dic 2025 , 18:49

Marcela Aguiñaga se desvincula oficialmente de la Revolución Ciudadana

Marcela Aguiñaga militó durante 18 años en el movimiento correísta, con el cual llegó a ser Ministra de Ambiente, asambleísta y Prefecta de Guayas.

   
    Marcela Aguiñaga, prefecta de Guayas, en un evento oficial.( Redes Sociales )
Fuente:
propia


Juan Pinchao
Con la voz quebradiza y los ojos llorosos, la prefecta de Guayas, Marcela Aguiñaga, anunció este 3 de diciembre su desvinculación oficial de la Revolución Ciudadana (RC), movimiento político del que dijo fue "despojada de su espacio".

Su salida del movimiento se produce luego de las críticas que le hizo Rafael Correa, presidente vitalicio de la RC, por haberse reunido con Lourdes Tibán, prefecta de Cotopaxi, acérrima opositora del correísmo.

En los últimos días, Correa lanzó trinos en los que dejaba en claro que ya no contaba con Aguiñaga dentro de las filas de la RC. Incluso le dio un mensaje de despedida. "Sé muy bien separar lo político de lo personal, y no olvido todo tu trabajo y valentía en los momentos más difíciles. Te deseo, con todo el corazón, lo mejor del mundo".

Pese a estas discrepancias, Aguiñaga se mostró conmovida con su salida y dijo mantener un "profundo respeto y cariño" a Rafael Correa, a quien considera su "amigo". "Solo tengo palabras para él de profundo agradecimiento. Anhelo que, en un futuro no muy distante, reciba la justicia que tanto merece y que tanto le han negado", dijo. }

Ella dijo que seguirá trabajando por su provincia. Ya anticipó que buscará la reelección, por lo que restará por ver con cuál partido político lo hace. Eso sí, por el momento ha descartado que sea con ADN, porque dijo que ahí "tampoco la quieren".

