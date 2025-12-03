Marcela Aguiñaga se desvincula oficialmente de la Revolución Ciudadana

Con la voz quebradiza y los ojos llorosos, la prefecta de Guayas, Marcela Aguiñaga, anunció este 3 de diciembre su desvinculación oficial de la Revolución Ciudadana (RC), movimiento político del que dijo fue "despojada de su espacio".

Su salida del movimiento se produce luego de las críticas que le hizo Rafael Correa, presidente vitalicio de la RC, por haberse reunido con Lourdes Tibán, prefecta de Cotopaxi, acérrima opositora del correísmo.

En los últimos días, Correa lanzó trinos en los que dejaba en claro que ya no contaba con Aguiñaga dentro de las filas de la RC. Incluso le dio un mensaje de despedida. "Sé muy bien separar lo político de lo personal, y no olvido todo tu trabajo y valentía en los momentos más difíciles. Te deseo, con todo el corazón, lo mejor del mundo".

LEA: Rafael Correa dice que se opondrá a candidaturas de Pabel Muñoz y Marcela Aguiñaga con la Revolución Ciudadana