Política
24 nov 2025 , 16:04

Marcela Aguiñaga: "En ADN no me quieren tampoco"

La prefecta del Guayas aseguró que no encaja ni en ADN ni en la RC, y defendió su gestión ante los cuestionamientos del correísmo.

   
  • Marcela Aguiñaga: En ADN no me quieren tampoco
    La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, y su homóloga de Cotopaxi, Lourdes Tibán. ( API )
Fuente:
Registro
user placeholder

Abdón Rodríguez
Canal WhatsApp
Newsletter

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, afirmó que tampoco es bien recibida en la organización política Acción Democrática Nacional (ADN), liderada por el presidente Daniel Noboa.

"En ADN no me quieren tampoco. No soy ni de aquí ni de allá”, comentó entre risas durante una entrevista conducida por la prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán. El audiovisual se difundió el domingo 23 de noviembre, aunque la conversación fue grabada el jueves 20, durante una visita de Tibán a Guayaquil.

Lea también: Tibán respalda a Aguiñaga tras la crítica de Correa: "Yo no vine a Guayaquil a contentar al prófugo"

La reunión entre ambas funcionarias causó malestar entre los militantes fervientes de la Revolución Ciudadana (RC). El principal crítico fue el máximo líder del movimiento político y expresidente, Rafael Correa, quien ya adelantó que no apoyará una eventual reelección de Aguiñaga al frente del Gobierno Provincial. Según Correa, sus coidearios deben tener "dignidad" y llamó a no "claudicar en principios".

Con respecto a la entrevista, Aguiñaga dijo ser "amiga" de Correa, pero reconoció que eso no la eximió de discusiones con el exmandatario, pues tienen "personalidades parecidas".

Por otra parte, subrayó que no es amiga de la actual presidenta del movimiento, Luisa González, y que tienen "visiones distintas". "Entiendo que a Luisa le molestan algunas cosas de autoridades locales. Cuando eres autoridad local debes trabajar por los que votaron por ti y por los que no votaron por ti", dijo la prefecta del Guayas.

Revise además: Lourdes Tibán: "Los votos demuestran que el acuerdo (del correísmo) no fue con el movimiento indígena, sino con Iza y Churuchumbi"

Finalmente, indicó que respeta a Noboa y que trata de no polemizar con él. Destacó el trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional y la Prefectura en la construcción del Quinto Puente.

Temas
Prefectura del Guayas
Rafael Correa
Marcela Aguiñaga
Lourdes Tibán
Luisa González
Guayaquil
Noticias
Recomendadas