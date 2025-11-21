Tibán respalda a Aguiñaga tras la crítica de Correa: "Yo no vine a Guayaquil a contentar al prófugo"

La prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán, manifestó su respaldo a la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, después de que el expresidente y líder de la Revolución Ciudadana (RC), Rafael Correa, expresara su incomodidad por la reunión que mantuvieron ambas en Guayaquil. Luego de ver las imágenes, el exmandatario anunció que no apoyará una eventual reelección de Aguiñaga al frente del Gobierno Provincial, pues -argumentó- debe haber "dignidad" y "no hay que "claudicar en principios".

"Es difícil para algunos políticos frustrados entender que las mujeres que ejercen un cargo deben tomar decisiones sin consultar a patrones tóxicos", escribió Tibán en su cuenta de X. "Yo no vine a Guayaquil a contentar al prófugo", agregó.

La respuesta de Correa no se hizo esperar: "No me gusta el lodo ni los parásitos que habitan en él", replicó.

Tibán, quien ha sido crítica vehemente de Correa, viajó a Guayaquil este jueves para reunirse con Aguiñaga como parte de la agenda de trabajo por la recuperación de la Cuenca del río Guayas. Ese proyecto involucra a las prefecturas de Guayas, Cañar, Los Ríos, Manabí, Bolívar, Cotopaxi y Chimborazo.

Aguiñaga, de su lado, señaló que había que dejar de lado "camisetas políticas".

Tibán también visitó el Municipio de Guayaquil y se reunió con el alcalde Aquiles Álvarez. Correa no dirigió sus críticas hacia el regidor.

