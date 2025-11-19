La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, dice que buscará la reelección en 2027 con el correísmo

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, afirmó este miércoles 19 de noviembre que aspira a buscar la reelección en 2027 por la organización política Revolución Ciudadana (RC). “Es el movimiento político que me ha apadrinado y que ayudé a construir”, señaló durante un evento en Guayaquil. Agregó que “muy seguramente” asistirá a la convención de la RC, convocada para enero de 2026.

Aguiñaga mantiene un distanciamiento con la organización y, en particular, con su presidenta, Luisa González. En una entrevista reciente, González aseguró que “muchas autoridades no deberían repetir como candidatos” y mencionó entre ellas a la prefecta.

La excandidata presidencial también ha cuestionado la falta de firmeza de ciertas autoridades locales en la defensa de la RC, como cuando Aguiñaga y otros funcionarios no respaldaron su denuncia de presunto fraude en los resultados de las últimas elecciones.

El líder máximo del movimiento, el expresidente Rafael Correa, calificó como “inoportunas” las declaraciones de González.

La dirigente también criticó la postura del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. “Él ha dicho claramente que no pertenece a la Revolución Ciudadana, no asiste a nuestras convenciones. Ha dicho que no se siente identificado con nosotros, pero que sí es muy afín al presidente Rafael Correa”, señaló.