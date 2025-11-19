Guayaquil
Blanca López y Tatiana Coronel confrontan en una sesión del Concejo de Guayaquil y esta es la razón

Lo ocurrido en la sesión del martes 18 de noviembre reavivó tensiones entre RETO y la RC, y llevó a Aquiles Álvarez y a Luisa González a cruzar declaraciones.

   
    La sesión de este martes 18 de noviembre fue liderada por Tatiana Coronel. El alcalde Aquiles Álvarez no estuvo.( Municipio de Guayaquil )
Hay malestar entre la vicealcaldesa Tatiana Coronel y la concejala Blanca López. El reclamo por la omisión de la exreina de Guayaquil, Jenniffer Tutivén, en la ceremonia en la que se escogió a su sucesora, Abby Riqueros, derivó este miércoles en un llamado de atención del alcalde Aquiles Álvarez hacia López, y más división en entre los simpatizantes del expresidente Rafael Correa.

En la sesión del Concejo Cantonal de este martes 18 de noviembre, López, quien fue vicealcaldesa de Guayaquil en el periodo 2023-2025, reclamó que Tutivén no fue invitada al evento del sábado pasado que se desarrolló en el Parque Samanes.

Esta sesión fue liderada por Coronel. Álvarez no estuvo. Mientras López estaba hablando, su micrófono fue apagado y se cortó la transmisión. Adicionalmente, se eliminó el video de la sesión en la plataforma YouTube.

En sus cuentas en redes sociales, López acusó a Coronel de haber dado la orden de suspender su intervención. Calificó la decisión como "una censura". "Eso no es correcto, no debe normalizarse y es una medida desproporcionada", señaló la edil.

López es militante de la Revolución Ciudadana (RC) y directora nacional de Jóvenes de la RC5. Coronel, por otra parte, es vicepresidenta del movimiento político RETO.

En las elecciones de 2023, ambas organizaciones, que las une -presuntamente- su simpatía por Correa y sus ideologías, llegaron al Municipio con su ediles de manera independiente. Para las elecciones anticipadas de 2023, RETO apoyó a González en su candidatura presidencial, aunque no de manera oficial. Sin embargo, en 2025, sí se aliaron para volver a auspiciar a González.

La respuesta de Álvarez

Este miércoles, en su enlace radial semanal, Álvarez se refirió al tema. Aunque minimizó el enfrentamiento entre ambas ediles, pidió a López que si quiere hacer un reclamo, lo haga internamente.

"Es un tema más personal que no quisiera que crezca porque quiero muchísimo a nuestra vicealcaldesa Tatiana Coronel y también le tengo cariño importante a Blanca López", enfatizó el alcalde.

Por otra parte, considera que la postura de López obedece a una inconformidad de ella con el puesto que ostenta Coronel.

Más división en el correísmo

Luisa González, quien preside la Revolución Ciudadana, expresó en X su respaldo a López. Antes de ello, había cuestionado la postura de Aquiles Álvarez frente a eventos y actividades de promoción de la RC.

"Él ha dicho claramente que no pertenece a la Revolución Ciudadana, no asiste a nuestras convenciones. Ha dicho claramente que no se siente identificado con nosotros, pero que sí es muy afín al presidente Rafael Correa", señaló González en una entrevista.

Imagen de agosto de 2023. La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga; la presidenta de la RC, Luisa González, y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.
Imagen de agosto de 2023. La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga; la presidenta de la RC, Luisa González, y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. ( API )

Álvarez respondió que lo dicho por González "es verdad". "Yo respeto sus declaraciones; no ha dicho mentiras. No he hecho un camino partidista en la RC. Mi relación con la RC es una relación directa de amistad con Rafael Correa", afirmó.

"Le mando un abrazo y le recomiendo que se tranquilice. A la interna de la RC, donde ella sí es parte, lo único que genera es más rechazo", concluyó.

