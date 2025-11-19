Blanca López y Tatiana Coronel confrontan en una sesión del Concejo de Guayaquil y esta es la razón

Hay malestar entre la vicealcaldesa Tatiana Coronel y la concejala Blanca López. El reclamo por la omisión de la exreina de Guayaquil, Jenniffer Tutivén, en la ceremonia en la que se escogió a su sucesora, Abby Riqueros, derivó este miércoles en un llamado de atención del alcalde Aquiles Álvarez hacia López, y más división en entre los simpatizantes del expresidente Rafael Correa.

En la sesión del Concejo Cantonal de este martes 18 de noviembre, López, quien fue vicealcaldesa de Guayaquil en el periodo 2023-2025, reclamó que Tutivén no fue invitada al evento del sábado pasado que se desarrolló en el Parque Samanes.

Esta sesión fue liderada por Coronel. Álvarez no estuvo. Mientras López estaba hablando, su micrófono fue apagado y se cortó la transmisión. Adicionalmente, se eliminó el video de la sesión en la plataforma YouTube.

En sus cuentas en redes sociales, López acusó a Coronel de haber dado la orden de suspender su intervención. Calificó la decisión como "una censura". "Eso no es correcto, no debe normalizarse y es una medida desproporcionada", señaló la edil.

López es militante de la Revolución Ciudadana (RC) y directora nacional de Jóvenes de la RC5. Coronel, por otra parte, es vicepresidenta del movimiento político RETO.

En las elecciones de 2023, ambas organizaciones, que las une -presuntamente- su simpatía por Correa y sus ideologías, llegaron al Municipio con su ediles de manera independiente. Para las elecciones anticipadas de 2023, RETO apoyó a González en su candidatura presidencial, aunque no de manera oficial. Sin embargo, en 2025, sí se aliaron para volver a auspiciar a González.