Concejo de Guayaquil exige al Gobierno rapidez en investigación por atentado con explosivo

La vicealcaldesa de Guayaquil, Tatiana Coronel, quien presidió este jueves 16 de octubre la sesión del Concejo Cantonal en reemplazo del alcalde Aquiles Álvarez, exigió "rapidez, respuestas y claridad" en las investigaciones por la explosión de una camioneta afuera de un edificio del norte de la ciudad, el martes 14 de octubre.

"Exigimos rapidez y claridad en este hecho. Es fundamental conocer qué celulares se conectaron mediante las antenas telefónicas", expresó Coronel, al señalar que las indagaciones también deben determinar cómo fue activado el artefacto explosivo, cuya detonación dejó un muerto, 28 heridos —dos de ellos graves— y cuantiosos daños materiales.

Tras las declaraciones de Coronel, los concejales se sumaron al pedido: agilidad en la investigación.

"Nos hace falta una respuesta más contundente del Gobierno Nacional. Nos preocupa el silencio", opinó la edil Nelly Pullas.

Tras la explosión del vehículo, la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una investigación, mientras que las autoridades han calificado este caso como un atentado terrorista y se lo han atribuido, de manera preliminar, a la organización criminal Los Lobos.

Las pericias por parte de distintos organismos se han extendido hasta este jueves 16 de octubre y continuarán. Adicionalmente, en esta jornada se conoció que agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos se han sumado a las investigaciones.

