El FBI se une a las investigaciones por el atentado con explosivo en el norte de Guayaquil

Agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos se incorporaron a las investigaciones por la explosión de una camioneta ocurrida la noche del martes 14 de octubre afuera de un edificio del norte de Guayaquil. El estallido, calificado por las autoridades como un atentado terrorista, dejó una persona muerta, 28 heridas (dos de gravedad y 26 con lesiones leves) y generó cuantiosos daños materiales.

Fuentes policiales confirmaron a Ecuavisa.com que los agentes estadounidenses realizaron inspecciones este jueves 16 de octubre en la zona del ataque. El Ministerio del Interior, por su parte, señaló que "cualquier pronunciamiento respecto al tema se realizará oportunamente".

No es la primera vez que el FBI colabora con Ecuador en casos de alto impacto. En 2018, tras el atentado contra un cuartel policial en San Lorenzo, Esmeraldas, el entonces Gobierno de Lenín Moreno solicitó apoyo a Estados Unidos para analizar el tipo de explosivos empleados.

Durante la Administración de Guillermo Lasso, la cooperación se reactivó. La noche del 14 de agosto de 2022, una explosión en la Calle 8, del barrio Cristo del Consuelo, también en Guayaquil, motivó la intervención del FBI con el mismo propósito: identificar el material utilizado en el ataque.

Además, en mayo de 2023, el Gobierno anunció que la agencia estadounidense participaría en la capacitación de 1 700 agentes de la Policía Nacional para reforzar la lucha contra el crimen organizado.

Unos meses después, en agosto de ese mismo año, tras el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, el expresidente Lasso informó que una comisión del FBI se uniría nuevamente para apoyar las investigaciones.

Estados Unidos condenó este miércoles los ataques con explosivos que se registraron entre martes y miércoles en Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, y en otros dos lugares del país y reiteró su apoyo a la lucha "para erradicar el crimen organizado".