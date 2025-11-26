Rafael Correa dice que se opondrá a candidaturas de Pabel Muñoz y Marcela Aguiñaga con la Revolución Ciudadana

El presidente vitalicio de la <b>Revolución Ciudadana</b>, <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/rafael-correa target=_blank>Rafael Correa</a>, dijo que se opondrá a las <b>candidaturas </b>de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/pabel-munoz target=_blank>Pabel Muñoz</a> y <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/marcela-aguinaga target=_blank>Marcela Aguiñaga</a> con la Revolución Ciudadana. Yo públicamente<b> me opondré a</b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/marcela-aguinaga-lourdes-tiban-JD10467284 target=_blank></a> <b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/lourdes-tiban-marcela-aguinaga-correa-KA10456059 target=_blank></a>