Rafael Correa dice que se opondrá a candidaturas de Pabel Muñoz y Marcela Aguiñaga con la Revolución Ciudadana

El presidente vitalicio de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, dijo que se opondrá a las candidaturas de Pabel Muñoz y Marcela Aguiñaga con la Revolución Ciudadana.

"Yo públicamente me opondré a cualquier candidat@ tibi@ y con innobles contemporizaciones. Es mejor perder todos los gobiernos locales que perder nuestros principios", publicó Correa en su cuenta de X.

Su señalamiento se hizo en referencia a una publicación de Pabel Muñoz, quien la mañana de este miércoles 26 de noviembre reconoció que buscará la reelección para la Alcaldía de Quito en febrero de 2027.

Al mismo tiempo, Muñoz mostró su respaldo a Marcela Aguiñaga, quien recibió críticas de Correa por reunirse con Lourdes Tibán, acérrima opositora del correísmo.

“Creo que debemos embragar, esperar a que venga la convención, tener un durísimo debate y tener posiciones unificadas a favor de la ciudadanía, porque si le presentamos al ciudadano los problemas internos, no le va a importar, sino las propuestas”, dijo Muñoz en una entrevista radial con A Primera Hora.

