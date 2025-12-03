Álvarez anticipa más presión del Gobierno en 2026 y analiza posible reelección

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, prevé que el Gobierno Nacional "ahorcará más" a los líderes locales en 2026, en el contexto de los comicios seccionales de 2027. El funcionario, que aún no define si buscará la reelección, hizo esta afirmación durante su enlace radial de este miércoles 3 de noviembre.

"En 2026, supongo que van a querer ahorcarnos más de cara a las elecciones seccionales", señaló Álvarez en su intervención semanal.

Según el alcalde, la decisión de buscar un nuevo periodo en el Sillón de Olmedo dependerá "de Dios, de lo que la gente quiera y de consensuar con la familia". Indicó que su gestión cuenta actualmente con un respaldo del 60 % de los guayaquileños, pero afirma que ese apoyo es cambiante. "Esta es una foto del día a día, aquí no hay que marearse", resaltó.

Por otra parte, dijo que también analiza si la organización política Revolución Ciudadana (RC), lo apoyará. Álvarez no está afiliado al movimiento político ni participa en actividades de esa estructura, sin embargo, esta lo auspició en el proceso electoral de 2023. El alcalde afirma que su relación es con el máximo líder de la RC, el expresidente Rafael Correa.

Sobre el distanciamiento entre Correa y la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, dijo que, si le piden, podría "apoyar para limar asperezas" entre ambos. Correa anunció que no apoyará a Aguiñaga en los próximos comicios.

El enlace radial también giró en torno a nuevas críticas contra el Gobierno de Daniel Noboa, especialmente por la suspensión de un proceso contractual para la compra de insulina —que, según el Municipio, fue frenado por el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop)— y por la disputa en torno a la construcción del nuevo aeropuerto de Guayaquil.

Sobre el abastecimiento del fármaco, Álvarez cuestionó la actuación del Gobierno: “Estamos en un país que frena las cosas por frenarlas”, dijo, al referirse a la paralización del contrato.

Con respecto al proyecto aeroportuario, el alcalde insistió en que la terminal aérea debe levantarse en Daular, como ha sido planificado durante más de cinco décadas. Frente a la intención del Gobierno de impulsar un aeropuerto en Taura (Naranjal) —que, según el Ejecutivo, también beneficiaría a usuarios de Loja, Machala o Cuenca— Álvarez respondió: “Si quieren hacer otro aeropuerto, que lo hagan con sus recursos. No sé dónde van a poner un hotel, ¿en el cerro Las Cabras, en Durán?”

La Alcaldía ha denunciado que el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) pretende liquidar la Fundación Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil (AAG) y "apropiarse" de cerca de USD 355 millones destinados a la obra en Daular, cuyo funcionamiento está previsto para 2031.

