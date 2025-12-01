Guayaquil
Aquiles Álvarez denuncia intento del MIT de querer "apropiarse" de USD 355 millones del nuevo aeropuerto

El alcalde Aquiles Álvarez denunció que el MIT busca liquidar la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil y tomar control de unos USD 355 millones destinados al nuevo aeropuerto.

   
El alcalde Aquiles Álvarez denunció este lunes 1 de diciembre que el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) pretende liquidar la Fundación Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil (AAG) y que busca "apropiarse" de cerca de USD 355 millones destinados a la construcción del nuevo aeropuerto en Daular y a las obras complementarias.

Álvarez ofreció una rueda de prensa en la que explicó que, en noviembre, el MIT envió tres oficios a la AAG señalando que iniciaría un "control del funcionamiento de la Fundación" con base en la Ley de Transparencia Social, aprobada en agosto pasado. Según el alcalde, el organismo estatal también advirtió a la AAG que debía abstenerse de celebrar contratos, argumentando que "las competencias aeroportuarias corresponden al Gobierno Nacional".

Lea también: Aquiles Álvarez defiende la construcción del nuevo aeropuerto de Guayaquil en Daular, previsto para 2031

Adicionalmente, Álvarez mencionó que el MIT dispuso a la fiduciaria que administra 345,6 de los 355 millones para el nuevo aeropuerto "que no haga caso a ninguna instrucción de la Fundación Aeroportuaria".

"Como el Gobierno está sin recursos, quieren apropiarse de los recursos de los guayaquileños", subrayó el funcionario.

Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil.
Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil. ( Municipio de Guayaquil )

La construcción del nuevo aeropuerto, que debería comenzar a funcionar en 2031 cuando termine la concesión con Tagsa, es el centro de otra pugna entre la Administración de Daniel Noboa y la Alcaldía de Álvarez. En septiembre pasado, el jefe de Estado mencionó que la nueva terminal aérea podría ser construida en Taura, parroquia de Naranjal, para beneficiar a ciudadanos de Cuenca, Loja y Machala. "Es la misma distancia y con menos tráfico que irse a Daular", dijo el mandatario.

Finalmente, el alcalde advirtió con iniciar acciones legales en contra de los funcionarios del MIT, entre esos el coordinador general de Asesoría Jurídica del organismo, quien ha firmado los documentos enviados a la AAG.

Asimismo, dijo que el Municipio mostrará en vallas publicitarias los rostros de los funcionarios del MIT que intentan frenar la gestión de la AAG. "Así como hicieron la campaña contra los jueces de la Corte Constitucional, poniendo fotos en todo Quito, les cuento que en Guayaquil hay unas vallas que tenemos que bajar, pero he decidido que en esas vallas vamos a poner las fotos de todos los que están atrás de esto", puntualizó .

