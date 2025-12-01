Aquiles Álvarez denuncia intento del MIT de querer "apropiarse" de USD 355 millones del nuevo aeropuerto

El alcalde Aquiles Álvarez denunció este lunes 1 de diciembre que el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) pretende liquidar la Fundación Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil (AAG) y que busca "apropiarse" de cerca de USD 355 millones destinados a la construcción del nuevo aeropuerto en Daular y a las obras complementarias.

Álvarez ofreció una rueda de prensa en la que explicó que, en noviembre, el MIT envió tres oficios a la AAG señalando que iniciaría un "control del funcionamiento de la Fundación" con base en la Ley de Transparencia Social, aprobada en agosto pasado. Según el alcalde, el organismo estatal también advirtió a la AAG que debía abstenerse de celebrar contratos, argumentando que "las competencias aeroportuarias corresponden al Gobierno Nacional".

Adicionalmente, Álvarez mencionó que el MIT dispuso a la fiduciaria que administra 345,6 de los 355 millones para el nuevo aeropuerto "que no haga caso a ninguna instrucción de la Fundación Aeroportuaria".

"Como el Gobierno está sin recursos, quieren apropiarse de los recursos de los guayaquileños", subrayó el funcionario.