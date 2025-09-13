El nuevo aeropuerto de Guayaquil abre otro frente entre Daniel Noboa y Aquiles Álvarez

Una nueva polémica enfrenta al presidente de la República, Daniel Noboa, y al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Esta vez el tema de discordia es la futura ubicación del aeropuerto de la ciudad, actualmente asentado en el norte de la urbe. Mientras el Gobierno impulsa su traslado a la parroquia Taura, en Naranjal, el Cabildo mantiene su postura de que el proyecto debe ejecutarse en Daular.

Noboa sostiene que Taura, ubicada a 38 kilómetros de Guayaquil, es la mejor alternativa por su cercanía y facilidad de acceso desde otras provincias.

"Hemos estado conversando con gremios y hemos tenido respuestas favorables de que exista un aeropuerto internacional en Taura. Va a estar cerca de los cuencanos, de la gente de Machala, de Loja y de Guayaquil. Es la misma distancia y con menos tráfico que irse a Daular", señaló en una entrevista radial.

Por su parte, Álvarez defiende Daular como la opción más viable. Mediante su cuenta en X, recordó que ese proyecto tiene "más de 50 años de estudios técnicos, con 49 millones de dólares invertidos en estudios ambientales, climáticos y de impacto". Según el alcalde, no se trata de una preferencia política sino de un trabajo técnico acumulado durante décadas.

El regidor cuestionó además la propuesta presidencial y la calificó como un "invento". Con este nuevo desencuentro, Noboa y Álvarez vuelven a marcar distancias en torno a un proyecto clave.