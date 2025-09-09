Guayaquil
09 sep 2025 , 07:49

La pista del aeropuerto de Guayaquil cerrará 102 horas por trabajos de repavimentación

Según informó el Municipio de Guayaquil, las aerolíneas fueron notificadas con anticipación para reorganizar sus itinerarios.

   
  • La pista del aeropuerto de Guayaquil cerrará 102 horas por trabajos de repavimentación
    En la terminal aérea operan 13 aerolíneas con vuelos directos a destinos internacionales. ( Municipio de Guayaquil )
Fuente:
Registro
user placeholder

Abdón Rodríguez

|
Canal WhatsApp
Newsletter

La pista del aeropuerto José Joaquín de Olmedo permanecerá cerrada por un total de 102 horas, debido a trabajos de repavimentación que se ejecutarán en dos fases durante semanas consecutivas. Según informó el Municipio de Guayaquil, las aerolíneas fueron notificadas con anticipación para reorganizar sus itinerarios y evitar mayores contratiempos a los pasajeros.

El primer cierre se cumplirá desde las 09:00 del martes 16 de septiembre hasta las 12:00 del jueves 18. La segunda intervención se llevará a cabo en el mismo horario, desde el martes 23 hasta el jueves 25 de septiembre.

Lea también: De la caña de azúcar a los cielos: el potencial de Ecuador para producir Alcohol-to-Jet

La Alcaldía explicó que estas labores forman parte de "un plan integral de conservación que refuerza la seguridad operacional y mantiene al aeropuerto como una de las principales puertas de entrada y salida del país".

Durante los trabajos, las autoridades también realizarán controles ambientales, como la verificación de la calidad del aire y los niveles de ruido en el área aeroportuaria.

Actualmente, en la terminal aérea operan 13 aerolíneas con vuelos directos a destinos internacionales como Nueva York, Miami, Fort Lauderdale, Lima, Bogotá, Santiago de Chile, San Salvador, Santo Domingo, Madrid, Ámsterdam y Panamá.

De acuerdo con las estadísticas de tráfico aéreo, Estados Unidos es el principal destino de los ecuatorianos que viajan desde y hacia Guayaquil.

Revise además: La ruta Guayaquil - New York regresa con vuelos diarios desde el 1 de diciembre de 2025

Temas
aeropuertos
Guayaquil
Noticias
Recomendadas