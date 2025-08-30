De la caña de azúcar a los cielos: el potencial de Ecuador para producir Alcohol-to-Jet

Ecuador tiene potencial para incursionar en la producción de alcohol-to-jet (ATJ), un combustible sostenible de aviación derivado del etanol. Este biocombustible es una opción clave para reducir la huella de carbono del transporte aéreo, una industria que hoy representa alrededor del 2,5 % de las emisiones globales de dióxido de carbono (CO₂) y que, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), podría triplicar su impacto para 2050 si no se adoptan cambios profundos. El interés en los combustibles sostenibles no es casual. La aviación, a diferencia de otros sectores, tiene pocas alternativas tecnológicas inmediatas para descarbonizarse. Mientras que el transporte terrestre avanza hacia la electrificación, los vuelos comerciales de mediano y largo alcance dependen casi por completo del combustible convencional. Lea también: Subsidio al combustible aéreo se elimina: dudas sobre el impacto en los costos de pasajes Allí entra en juego el ATJ, un producto que puede mezclarse con el jet fuel tradicional y que, dependiendo del proceso de elaboración, reduce entre un 60 % y 80 % las emisiones de gases de efecto invernadero. En el caso ecuatoriano, el potencial radica en el etanol que se obtiene principalmente de la caña de azúcar. Con una inversión adecuada en plantas de conversión, el país podría transformar parte de su producción agrícola en combustible sostenible para aviones, lo que abriría un nuevo mercado tanto para el consumo interno como para la exportación.

Ecuador produce etanol a partir de la caña de azúcar. En el cantón Marcelino Maridueña, en Guayas, una planta azucarera también produce la sustancia. ( )

La relevancia de este debate se refleja en el movimiento de pasajeros que registra el país. Solo en el primer semestre de 2025, por los 22 aeropuertos ecuatorianos circularon 3,8 millones de personas entre vuelos nacionales e internacionales. A nivel interno, las rutas de mayor demanda son Guayaquil–Quito, Cuenca–Quito, Quito–Baltra, Manta–Quito y Baltra–Guayaquil, todas de alta frecuencia. En el ámbito internacional, las ciudades más conectadas con Ecuador son Bogotá, Panamá, Miami, Madrid, Lima, Nueva York, Atlanta, Ámsterdam, Houston y Medellín. Actualmente, Ecuador produce Jet Fuel y AV-GAS, que abastecen a la aviación comercial y a la aviación ligera, respectivamente. Sin embargo, estos derivados del petróleo generan una importante huella ambiental. En contraste, el ATJ aparece como una oportunidad para diversificar la matriz energética y cumplir con los compromisos internacionales de reducción de emisiones.

Imagen de archivo de pasajeros llegando al aeropuerto de Guayaquil. Solo en el primer semestre de 2025, por los 22 aeropuertos ecuatorianos circularon 3,8 millones de personas entre vuelos nacionales e internacionales. ( )