Cómo está cambiando la aviación para hacer frente a las crecientes turbulencias en los vuelos

Las turbulencias severas en aire claro (CAT, por sus siglas en inglés), es decir, aire muy agitado que es invisible para los satélites, los radares y el ojo humano, han aumentado un 55% desde 1979, cuando comenzaron los registros meteorológicos fiables, según una investigación de Paul Williams, profesor de Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Reading (Reino Unido).

Esto podría influir en que la gente ya no quiera volar. Entre las razones más comunes que dan las personas para justificar su miedo a subirse a aviones se encuentran la pérdida de control y una experiencia previa con turbulencias.

Cambios en las alas

Volar directamente a través de remolinos, vórtices y corrientes ascendentes con una perturbación mínima requiere no solo ingeniería de precisión, sino también muchas matemáticas avanzadas y un análisis de la dinámica de fluidos. (El aire, al igual que el agua, es un fluido).

"Pero nosotros decimos que no es necesario aceptarlas. Solo se necesita la señal adecuada. Para los aviones ligeros, esto siempre ha sido un problema, pero incluso para la aviación comercial se está volviendo más grave porque las turbulencias están aumentando".

Una tarea ideal para la IA

¿Qué se está haciendo ahora?

Cuando se le pregunta qué frena el progreso, Williams responde que es el acceso a los datos sobre turbulencias medidos por los aviones. "Los investigadores tienen que comprar los datos, y no son baratos".

"Yo uso Turbli. Me parece bastante precisa, teniendo en cuenta que no conocen la ruta exacta, por lo que no pueden ser 100 % precisos", dice Williams.