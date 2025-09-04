Televisión
04 sep 2025 , 09:55

Ellas son las 13 candidatas a Reina de Guayaquil 2025

Las candidatas recibieron sus bandas en el Club de la Unión y continúan su formación rumbo a la gala del 3 de octubre.

   
    Milena Bastidas (i), Jennifer Tutiven (c) y María José Silva (d); virreina, reina y Estrella de Octubre 2024. ( Reina de Guayaquil )
El histórico Club de la Unión fue el escenario de la presentación oficial de las trece candidatas que aspiran a convertirse en la nueva Reina de Guayaquil.

La actual soberana, Jenniffer Tutivén, y la virreina, Milena Bastidas, tuvieron el honor de colocar las bandas a las aspirantes, seleccionadas tras un proceso de casting en el que participaron 50 jóvenes guayaquileñas.

Lea: Constanza Báez rompe el silencio y responde al supuesto arreglo en Miss Universo 2013: “Me duele en el alma”

Desde hace 45 días, las candidatas se preparan junto a un equipo de profesionales en áreas como liderazgo, comunicación, voluntariado y formación integral, con el objetivo de llegar listas a la gran gala de elección que se celebrará el próximo 3 de octubre en Santa Ana Garden. A continuación, te presentamos a las jóvenes que forman parte de esta edición del certamen.

Jennifer Tutivén, actual Reina de Guayaquil.
Jennifer Tutivén, actual Reina de Guayaquil. ( Reina de Guayaquil )

Abby Riqueros

Abby Riqueros.
Abby Riqueros. ( Reina de Guayaquil )

Luciana Juez

Luciana Juez.
Luciana Juez. ( Reina de Guayaquil )

Valeria Salazar

Valeria Salazar.
Valeria Salazar. ( Reina de Guayaquil )

Evelyn Lloré

Evelyn Lloré.
Evelyn Lloré. ( Reina de Guayaquil )

María Raquel Aguirre

María Raquel Aguirre.
María Raquel Aguirre. ( Reina de Guayaquil )

Gabriela Ruilova

Gabriela Ruilova.
Gabriela Ruilova. ( Reina de Guayaquil )

Lady Lastra

Lady Lastra.
Lady Lastra. ( Reina de Guayaquil )

Paula Véliz

Paula Véliz.
Paula Véliz. ( Reina de Guayaquil )

Valentina López

Valentina López.
Valentina López. ( Reina de Guayaquil )

Alisson Medranda

Alisson Medranda.
Alisson Medranda. ( Reina de Guayaquil )

Valeria Coello

Valeria Coello.
Valeria Coello. ( Reina de Guayaquil )

Fiorella Velásquez

Fiorella Velásquez.
Fiorella Velásquez. ( Reina de Guayaquil )

Ivanna Nicola

Ivanna Nicola.
Ivanna Nicola. ( Reina de Guayaquil )
