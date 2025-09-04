Ellas son las 13 candidatas a Reina de Guayaquil 2025

El histórico Club de la Unión fue el escenario de la presentación oficial de las trece candidatas que aspiran a convertirse en la nueva Reina de Guayaquil.

La actual soberana, Jenniffer Tutivén, y la virreina, Milena Bastidas, tuvieron el honor de colocar las bandas a las aspirantes, seleccionadas tras un proceso de casting en el que participaron 50 jóvenes guayaquileñas.

Desde hace 45 días, las candidatas se preparan junto a un equipo de profesionales en áreas como liderazgo, comunicación, voluntariado y formación integral, con el objetivo de llegar listas a la gran gala de elección que se celebrará el próximo 3 de octubre en Santa Ana Garden. A continuación, te presentamos a las jóvenes que forman parte de esta edición del certamen.