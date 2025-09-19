Reina de Guayaquil 2025: Organismo anuncia la cancelación de la Noche de Talentos

La organización del certamen <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/sercop-reina-guayaquil-municipio-AC10126464 target=_blank>Reina de Guayaquil 2025</a> anunció la suspensión de la tradicional <b>Noche de Talentos</b>, prevista para este sábado 20 de septiembre en <b>Plaza Guayarte</b>, debido a un proceso<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/sercop-bloqueo-contratos-reino-guayaquil-sesion-solemne-MA10106486 target=_blank></a> <b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/ellas-son-las-13-candidatas-reina-de-guayaquil-2025-JE10057493 target=_blank></a>