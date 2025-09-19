Televisión
19 sep 2025 , 12:03

Reina de Guayaquil 2025: Organismo anuncia la cancelación de la Noche de Talentos

Las candidatas a Reina de Guayaquil mantienen sus actividades a pesar de la suspensión de la Noche de Talentos prevista para el 20 de septiembre.

   
    Candidatas cumpliendo con sus actividades rutinarias. ( Cortesía )
La organización del certamen Reina de Guayaquil 2025 anunció la suspensión de la tradicional Noche de Talentos, prevista para este sábado 20 de septiembre en Plaza Guayarte, debido a un proceso administrativo del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP).

Según la organización, SERCOP suspendió el proceso de contratación necesario para disponer de los fondos que hacen posible la realización del evento. La fecha límite para que el Municipio presente los descargos técnicos y legales es el lunes 22 de septiembre.

Lea: Ellas son las 13 candidatas a Reina de Guayaquil 2025

Candidatas a Reina de Guayaquil en las actividades en barrios de Guayaquil.
Candidatas a Reina de Guayaquil en las actividades en barrios de Guayaquil. ( RRSS )

El Municipio de Guayaquil rechazó lo que calificó como una suspensión arbitraria, que afecta la autonomía municipal y los derechos de participación e identidad cultural de los guayaquileños.

Destacaron que la elección de la Reina de Guayaquil no es solo un certamen de belleza, sino un evento que promueve valores de ciudadanía, pertenencia y representación de la mujer guayaquileña.

“Lamentamos los inconvenientes ocasionados al público, a las candidatas y a las familias que esperaban con entusiasmo este encuentro. Reiteramos nuestro compromiso de agotar todas las instancias para que el certamen se realice con transparencia y respeto a la identidad cultural que merece la ciudad”, señalaron.

A pesar de la suspensión, las candidatas a Reina de Guayaquil 2025 continúan con sus actividades con normalidad. Durante la última semana, realizaron recorridos turísticos y participaron en actividades con diferentes unidades municipales, como la Dirección de la Mujer.

También visitaron los principales mercados de la ciudad —Central, Sauces 9 y Florida—, el CAMI (Centro de Atención Municipal Integral) de la 29 y Oriente, centros gerontológicos, y conocieron la labor de fundaciones como Fe y Alegría y Sor Dominga Bocca. Durante estas visitas, agasajaron a niños y niñas de los Barrios de Paz.

Te sugerimos: María de los Ángeles Suárez cumple su sueño y desfila en la Semana de la Moda de Nueva York

