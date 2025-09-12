María de los Ángeles Suárez cumple su sueño y desfila en la Semana de la Moda de Nueva York

La <b>exreina de Guayaquil</b>, <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/ellas-son-las-13-candidatas-reina-de-guayaquil-2025-JE10057493 target=_blank>María de los Ángeles Suárez</a>, logró un nuevo hito en su carrera al ser seleccionada para participar en la prestigiosa <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/donde-y-a-que-hora-puedes-ver-new-york-fashion-week-2025-desde-ecuador-DI10091983 target=_blank>New York Fashion Week 2025</a>. De entre miles de aspirantes,<b></b><b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/cine/esto-dijo-anna-wintour-sobre-miranda-priestly-el-diablo-viste-a-la-moda-JI10092308 target=_blank></a>