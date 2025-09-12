Televisión
12 sep 2025 , 15:09

María de los Ángeles Suárez cumple su sueño y desfila en la Semana de la Moda de Nueva York

La exreina de Guayaquil debutó en la pasarela internacional y compartió su experiencia con emotivas palabras en redes sociales.

   
    María de los Ángeles Suárez en Nueva York. ( RRSS )
La exreina de Guayaquil, María de los Ángeles Suárez, logró un nuevo hito en su carrera al ser seleccionada para participar en la prestigiosa New York Fashion Week 2025.

De entre miles de aspirantes, Suárez —quien se presentó como la candidata número 1772 en el casting— fue escogida por Runway 7, la empresa encargada de la producción y organización de los desfiles de la pasarela internacional.

  • María de los Ángeles Suárez en Nueva York.
    María de los Ángeles Suárez en Nueva York. ( RRSS )
  • Detrás de cámaras de la pasarela de Runway 7.
    Detrás de cámaras de la pasarela de Runway 7. ( RRSS )

La modelo ecuatoriana, de 28 años y residente en Nueva York, compartió en redes sociales el casting al que asistió el 9 de septiembre y la emoción de haber sido seleccionada. Solo un día después, el 10 de septiembre, debutó en la pasarela de la Semana de la Moda. En su cuenta de Instagram, la modelo escribió:

“Viviendo mis sueños. Sueño por mí, por mis futuros hijos, por mis abuelas, por las mujeres que han estado cerca de mí y no todas pudieron cumplir los suyos. Yo quiero cumplir los míos para que una parte de ellas sienta que también lo lograron”, escribió en Instagram.

Suárez no es nueva en el mundo de los certámenes y la moda. Fue Reina de Guayaquil en 2019, tercera finalista y Mejor Sonrisa en Miss Latinoamérica Internacional (Panamá), y antes ostentó la corona universitaria de la UEES.

En 2022 culminó sus estudios en Comunicación Social con mención en Producción Audiovisual en el Tecnológico Espíritu Santo.

Desde su adolescencia, María de los Ángeles se vinculó con el voluntariado social, apoyando principalmente a niños y adultos mayores, algo que siempre combinó con su amor por la moda.

Con su participación en la NYFW 2025, la exreina ecuatoriana se suma a un selecto grupo de personalidades que desfilaron en la misma pasarela, entre ellas el cantante Peso Pluma, la artista Kenya Os y la icónica editora de moda Anna Wintour.

Para Suárez, este es un sueño cumplido que abre las puertas a nuevas oportunidades en la industria de la moda internacional.

