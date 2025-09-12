María de los Ángeles Suárez cumple su sueño y desfila en la Semana de la Moda de Nueva York

De entre miles de aspirantes, Suárez —quien se presentó como la candidata número 1772 en el casting— fue escogida por Runway 7 , la empresa encargada de la producción y organización de los desfiles de la pasarela internacional .

La exreina de Guayaquil , María de los Ángeles Suárez , logró un nuevo hito en su carrera al ser seleccionada para participar en la prestigiosa New York Fashion Week 2025 .

Detrás de cámaras de la pasarela de Runway 7.

María de los Ángeles Suárez en Nueva York.

La modelo ecuatoriana , de 28 años y residente en Nueva York , compartió en redes sociales el casting al que asistió el 9 de septiembre y la emoción de haber sido seleccionada. Solo un día después, el 10 de septiembre , debutó en la pasarela de la Semana de la Moda. En su cuenta de Instagram, la modelo escribió:

Suárez no es nueva en el mundo de los certámenes y la moda. Fue Reina de Guayaquil en 2019, tercera finalista y Mejor Sonrisa en Miss Latinoamérica Internacional (Panamá), y antes ostentó la corona universitaria de la UEES.

En 2022 culminó sus estudios en Comunicación Social con mención en Producción Audiovisual en el Tecnológico Espíritu Santo.

Desde su adolescencia, María de los Ángeles se vinculó con el voluntariado social, apoyando principalmente a niños y adultos mayores, algo que siempre combinó con su amor por la moda.