10 sep 2025 , 13:43

Dónde y a qué hora puedes ver el New York Fashion Week 2025 desde Ecuador

El New York Fashion Week comenzará el jueves 11 de septiembre a las 8 de la mañana, hora de Ecuador.

   
    Peso Pluma será embajador mexicano de la Semana de la Moda de Nueva York. ( RRSS/Peso Pluma )
La segunda parte de la New York Fashion Week (NYFW) 2025 llega con la colección de primavera/verano, del 11 al 16 de septiembre, una semana en la que todos los ojos del mundo de la moda estarán puestos en la Gran Manzana.

Este icónico evento, uno de los más importantes del calendario fashionista internacional, reúne tanto a diseñadores consagrados como a talentos emergentes, marcando tendencias que luego se reflejan en todo el planeta. Y aunque estés en Ecuador, no tendrás que perderte ni un detalle de los desfiles más esperados: aquí te contamos a qué hora verlos y en qué plataformas.

Lea: La New York Fashion Week se reinventa, influencers, desfiles online y nuevos talentos

Fechas y horarios

Los desfiles y eventos se realizarán en un intervalo entre las 9:00 a.m. y las 9:00 p.m. hora de Nueva York (UTC -4), lo que corresponde a 8:00 a.m. a 8:00 p.m. hora de Ecuador (UTC -5) según el cronograma oficial.

Opciones para ver NYFW desde Ecuador

Para quienes se encuentren en la Gran Manzana, tendrán una opción adicional para presenciar la pasarela si no alcanzaron un puesto dentro de la gala a través de pantallas públicas ubicadas en distintos puntos de la metrópolis estadounidense.

Lea: Anne Hathaway confronta a paparazzi en el set de El diablo viste a la moda 2

Para quienes no estén en Nueva York, pueden seguir el en vivo de cada día de la pasarela en las siguientes plataformas:

  • YouTube: El canal oficial NYFW: The Shows ofrece transmisiones en vivo y archivos de desfiles.
  • Sitio oficial NYFW: En nyfw.com encontrarás opciones de streaming y contenido archivado.
  • Fashion Week Online: Otra plataforma que transmite y conserva grabaciones de los desfiles.

    • CFDA (Council of Fashion Designers of America): A través de su web, el CFDA ofrece información sobre eventos en vivo y colaboraciones con Rockefeller Center para que los fanáticos sigan los desfiles desde cualquier lugar.

