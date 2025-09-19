Justin Bieber rompe récord en Coachella: será el artista mejor pagado de la historia del festival

Justin Bieber se ha convertido en el protagonista absoluto del próximo Festival de Coachella. Tras una polémica que casi lo deja fuera de la industria, el ídolo del pop no solo regresa al escenario principal, sino que lo hará con una cifra de escándalo que lo posiciona como el artista mejor pagado en la historia del festival. Según la organización, Bieber encabezará la edición 2026 junto a dos reinas de la música: la colombiana Karol G y la estrella pop Sabrina Carpenter. Pero, la pregunta que todos se hacen es ¿cuánto costó el regreso triunfal de Bieber? Lea más: El macabro caso del cantante D4vd: El cuerpo encontrado en su Tesla sería de una menor de edad

Justin Bieber estrenó su album Swag a mediados de 2025. ( )

¿Cuánto recibirá el Canadiense?

Según la revista Rolling Stone, el cantante canadiense acordó un pago USD 10 millones, superando el récord que ostentaba Beyoncé desde 2018 con USD 8 millones. El contrato fue negociado directamente con Goldenvoice, promotora del evento, sin la intervención de agentes. Bieber percibirá 5 millones por cada uno de los dos fines de semana del festival, programado del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril en Indio, California. Este acuerdo marca no solo un hito económico, sino también un precedente en la industria por la ausencia de intermediarios en la negociación.